“L’ho fatto… Dai, com’è?”. Michelle Hunziker inedita: guardate qua

L'estate sta finendo e con lei anche le vacanze. Tempo di tornare alla routine quotidiana anche per Michelle Hunziker, che ha salutato le Dolomiti, dove ha trascorso giorni bellissimi in compagnia della sua famiglia quasi al completo. Con il marito Tomaso Trussardi e le piccole Sole e Celeste. Mancava la primogenita, Aurora Ramazzotti, che ormai è grande (ha 21 anni) e per le vacanze di questa estate 2018 è volata oltreoceano col fidanzato, Goffredo Cerza. È recentissimo un tenero botta e risposta social tra mamma e figlia che ha fatto impazzire i fan di Instagram. In breve, la 21enne ha postato uno scatto della sua estate con questa la didascalia: “Where you are is the only place you need to be”. Immediato, a quel punto, il commento della Hunziker, che non deve aver resistito alla vista di questa bella foto della figlia. E tra i numerosi 'sei bellissima', 'che bella che sei diventata' spicca quello della conduttrice: “Ma che bella il mio amore”. E Aurora ha subito risposto: “Mamiiii dopodomani ci vediamo”. Quindi, dopo la parentesi estiva, tra poco si rivedranno, ma intanto i fan non perdono occasione per far sapere a entrambe quanto apprezzino questo loro rapporto. (Continua dopo la foto)



Tornando alle vacanze di Michelle, invece, anche quest'anno la showgirl 41enne ha scelto l’Alto Adige: adora San Cassiano. Ma è ora di tornare a casa, a Milano, dove tra l'altro si dovrà preparare per la nuova stagione in tv. A proposito: a partire dal prossimo 24 settembre, ritroveremo ancora una volta la Hunziker sul bancone di Striscia la Notizia, al fianco di Ezio Greggio. Per la cronaca, il tg satirico di Antonio Ricci, il 7 novembre spegnerà ben 30 candeline.

Ma prima di tornare in tv, subito dopo il rientro, ecco che Michelle, volata via in elicottero, 'passa' in palestra. Allenamento e attività fisica, come mostra nelle Storie di Instagram. 'Work out', scrive sulla foto che la mostra intenta a sudare e poi, dopo un balletto, si dice già sfinita. Non solo. Ora che è tornata a casa, a Milano, si dedica a un'altra attività. Inedita, però. Michelle si improvvisa parrucchiera e spunta i capelli alle sue bambine.

"L'ho fatto – ho tagliato le punte alle piccole”, fa sapere mostrando i capelli sul pavimento. E si premura di taggare il suo hair stylist di fiducia, Roberto Farruggia, per sapere se è stata brava o meno. “Dai, com'è?”, gli scrive facendogli vederre l'immagine della capigliatura di una delle sue figlie. E brava Michelle (ma forse prima bisgonerebbe aspettare il voto di Farruggia), pure parrucchiera oltre a tutto il resto!

