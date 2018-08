Si dice che la messa in onda della prima edizione di Temptation Island vip, la versione 'celeb' del noto docu reality estivo di Canale 5, slitterà ai primi di ottobre. La prima puntata era in programma per martedì 11 settembre, in prima serata, ma i beninformati sostengono che bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Le registrazioni del nuovo programma condotto da Simona Ventura, tuttavia, sono iniziate in questi giorni. Lo sappiamo per certo, dal momento che i canali social della trasmissione hanno diffuso la prima foto, quella che vede Simona Ventura, la padrona di casa, di spalle mentre guarda il mare in attesa dello sbarco delle 6 coppie protagoniste. Sempre in rete, poi, sono già finiti uno scatto che testimonia l'arrivo di tentatori e tentatrici coperti da mantelli bianchi e neri e un video che mostra un tavolo apparecchiato per un brindisi. Brindisi che, con molta probabilità, è quello che spetta alle coppie per dare inizio ufficialmente all'avventura nel villaggio sardo che le ospiterà per 21 giorni. (Continua dopo la foto)



Da settimane si sa che parteciperanno alla prima edizione di Temptation Island Vip Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Tra i protagonisti più attesi, però, ci sono sicuramente la 'Valeriona nazionale' e il suo compagno. Si vocifera che abbiano deciso di partecipare al reality per fare un test prima di diventare moglie e marito.

“Si mormora che la coppia abbia deciso di mettere alla prova il loro amore prima di convolare a nozze, ipotesi questa più volte presa in considerazione dai due innamorati nei giorni scorsi”, scrive il settimanale Oggi. In ogni caso il pubblico aspetta con trepidazione l'inizio del programma per vedere la Marini e il suo compagno in questo contesto. E se queste sono le premesse non resteranno delusi. Visto il selfie pre-partenza della coppia?





È un selfie bollente quello condiviso da Valeria prima di approdare nel reality di Canale 5: i due piccioncini sono sdraiati a letto, tra le lenzuola bianche, l'uno tra le braccia dell'altra. Lui, di professione imprenditore, a torso nudo, lei in reggiseno rosa. E c'è anche il gattino bianco di lei nella foto. Con questo scatto Valeriona saluta i suoi follower prima di partire alla volta del 'Is Molus Relais'. Durante il programma sarà vietato l’utilizzo dei social e, per questo motivo, Valeria Marini ha deciso di mandare un messaggio ai fan prima delle riprese. “Waiting Temptation Island. Da domani i miei social saranno seguiti dal team Marini. Baci stellari”, ha scritto.

"Non è possibile". Valeria Marini (51 anni) tutta nuda. Ma i fan hanno dei dubbi