“Avete rotto i…”. Ahia! Nadia è una furia, adesso è stanca. Cosa sta succedendo

C'è grande attesa per la nuova stagione de Le Iene. Anche perché quello che vedremo da settembre, su Italia1, sarà del tutto inedito. O meglio, sarà certamente diverso rispetto agli ultimi anni: non ci sarà più Ilary Blasi. Dopo l'addio della signora Totti e Teo Mammucari alla conduzione de Le Iene, è partito il toto nomi sui possibili successori. Secondo 'Tv Sorrisi e Canzoni' a spuntarla sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino per i quali manca solo ed esclusivamente l'ufficialità. Ma, soprattutto per quanto riguarda il volto femminile del martedì sera sono tante le indiscrezioni ancora in giro. Prima fra tutte quella di Belen Rodriguez, seguita da Melissa Satta che ha detto addio a Tiki Taka ( al suo posto ci sarà Wanda Nara) fino ad arrivare a Diletta Leotta, l'unico nome davvero improbabile di tutte le candidate visto che è il nuovo volto di Dazn. Intanto, a proposito di volti femminili, negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza di Nadia Toffa. (Continua a leggere dopo la foto)



Le condizioni di salute di Nadia, dopo la cura del cancro, sembrano essere migliori: a breve tornerà in televisione, dietro il bancone de Le Iene. Nadia è molto attiva sui social - soprattutto Instagram - e documenta regolarmente tutti i suoi progressi. Ma c'è chi vede in questo suo eccessivo condividere un qualcosa di strani. A quanto pare, infatti, secondo alcuni non si sia del tutto ripresa e che il suo umore sia un diversivo per non far trapelare le sue vere condizioni. Secondo alcuni la Toffa starebbe facendo finta di stare bene e quale modo migliore di farlo credere attraverso i social network? La 'iena', però, non si lascia intimidire, anzi… È stata proprio lei a rispondere alle insinuazioni che la riguardano. (Continua a leggere dopo la foto)



Nadia ha postato una foto che la ritrae felice mentre è a pranzo dalla madre e aver ricevuto molti commenti ha scritto "Vi abbraccio fortissimo e grazie a tutti dei bei messaggi". Ma le polemiche non si sono placate e così, nel pomeriggio, la 'iena' di Brescia ha deciso di rispondere a un utente Instagram in modo deciso e spazientito: "Ma la smettete di rompere con sta storia? Mi vedrete presto e giudicherete voi stessi. Eh? Avete rotto i quaglions". Difficile darle torto: la polemica è davvero quasi surreale, tanto che la Toffa scrive a un altro follower a riguardo dei post social: "Vere sì, e sono io". (Continua a leggere dopo la foto)



A inizio agosto Nadia Toffa si è presentata con un volto sorridente e un annuncio che ha riempito i follower di gioia: "Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene, ora inizio le vacanze". Nadia Toffa ha svelato e confermato su Instagram il suo ritorno nella trasmissione e lo ha fatto prima con una foto in cui appare in cucina alle prese con una cenetta e poi con un commento rispondendo a un fan che le chiedeva quando sarebbe tornata in TV.

