Ormai Aurora Ramazzotti è grande, ha 21 anni. È una giovane donna tra l'altro fidanzatissima (con Goffredo Cerza, ndr), quindi le vacanze le fa per conto suo. In questi giorni, Michelle Hunziker si trova in Alta Badia con il marito Tomaso Trussardi e le figliolette Sole e Celeste, mentre la sua primogenita, avuta ai tempi del suo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti, è volata oltreoceano con la sua dolce metà. Un bel viaggio, tanto che secondo il settimanale Oggi, con la decisione di trascorrere le ferie tra i Caraibi e Miami, Aurora e Goffredo stavano facendo “le prove generali di luna di miele”. Titolava così, poche settimane fa, la rivista, che aveva dedicato un lungo servizio alla figlia di Eros e Michelle. E “Chissà che al rientro non arrivi l’annuncio del matrimonio”, azzardava il settimanale. Ovviamente per ora la voce delle nozze imminenti resta tale: non è arrivata alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Né, tantomeno, dai famosi genitori della 21enne. (Continua dopo la foto)



In ogni caso, Aurora ha deciso di passare l'estate 2018 con il suo fidanzato Goffredo, di cui però si sa poco e niente. Nemmeno l'età precisa, anche se al massimo sarà poco più grande di Aurora. Cerza studia ingegneria a Londra, ma è romano e sembra che proprio nella capitale britannica sia scoccata la scintilla con la figlia di Michelle. Sui social si definisce un viaggiatore e un avventuriero e infatti il suo profilo Instagram è ricchissimo di scatti in giro per il mondo. Con gli amici o con la fidanzata.

A proposito di Instagram e cartoline di viaggio, l'ultimo post di Aurora ha 'scatenato' mamma Michelle. Come detto, mamma e figlia hanno trascorso le vacanze separate quest'anno, ma tra loro c'è una grande empatia. Lo hanno dimostrato anche alla conduzione di 'Vuoi scommettere?', il nuovo programma andato in onda prima dell’estate su Canale 5 e che ha riscosso un buon successo. Mamma e figlia non riescono a stare distanti per periodi troppo lunghi e, anche quando lo sono, non perdono occasione per sentirsi e scambiarsi tenerezze sui social. È successo anche l'altro giorno, sotto all'ultima foto postata da Auri su Instagram.





La 21enne ha condiviso sul social uno scatto della sua estate: in barca, con lo sguardo dritto verso l’obiettivo e il mare alle sue spalle. Questa la didascalia: “Where you are is the only place you need to be”. Immediato, a quel punto, il commento di mamma Michelle, che non deve aver resistito alla vista di questa bella foto della figlia. E tra i numerosi 'sei bellissima', 'che bella che sei diventata' spicca quello della conduttrice: “Ma che bella il mio amore”. E Aurora ha subito risposto: “Mamiiii dopodomani ci vediamo”. Quindi, dopo la parentesi estiva, tra poco si rivedranno, ma intanto i fan non perdono occasione per far sapere a entrambe quanto apprezzino questo loro rapporto: “Bellissimo il rapporto madre e figlia..”, scrive un'utente dopo aver visto il messaggio di Michelle. Commento a cui seguono tanti altri sulla stessa scorta (anche se qualcuno fa notare la somiglianza impressionante con papà Eros).

"Aurora in quel letto di ospedale". Michelle Hunziker choc: ne parla ora. Cosa è successo alla figlia