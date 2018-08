L'estate sta finendo e i palinsesti scaldano i motori per la nuova stagione televisiva. Tornerà anche Uomini e Donne, of course, ma ecco subito una brutta notizia per i fan del programma di Maria De Filippi. Pare infatti che la prima registrazione della nuova edizione non avverrà più mercoledì 29 agosto, come inizialmente stabilito, ma venerdì 31 agosto. A rendere noto lo slittamento è stato il sito Vicolo delle News. Il motivo di questo cambiamento dell'ultimo minuto? Non è chiaro, ma è probabile che la 'colpa' sia di Temptation Island Vip, le cui riprese sono iniziate in Sardegna in questi giorni. Dunque, con lo slittamento delle registrazioni, resta da capire se la messa in onda della prima puntata è sempre in programma lunedì 10 settembre o verrà rimandata al lunedì successivo, 17 settembre Questione di giorni, comunque. Al più tardi a metà settembre, allora, l'affezionato pubblico di Uomini e Donne potrà conoscere i nuovi protagonisti o, nel caso del trono over, rivedere anche i veterani. (Continua dopo la foto)



Nominato il trono over, non si può non pensare subito a Giorgio Manetti, alias Il Gabbiano. Ci sarà quest'anno oppure no? Intervistato da Uomini e Donne Magazine, l'ex di Gemma Galgani non si è sbilanciato più di tanto circa la possibilità di tornare in trasmissione. Anche perché il cavaliere per eccellenza ha fatto anche sapere di non avere ancora ricevuto alcun invito da parte della redazione del programma e, come già accaduto in altre occasioni, ha ribadito che potrebbe anche decidere di non tornare a sedersi in trasmissione quest'anno.

“Non ne ho parlato con la redazione e quindi, innanzitutto, prima di fornire una risposta bisogna vedere se ci sarà ancora la loro proposta di partecipare – ha spiegato Giorgio alla rivista - Non decido solo io. Vedremo poi il mio stato d’animo in quel momento. Nell’ultima puntata ero veramente stremato, non accetto più che mi si accusi di incoerenza, di stare lì solo per business o popolarità”. Sempre nell'intervista, Manetti non nasconde di considerare chiusa definitivamente la storia con Gemma Galgani.

Sono stati insieme poco meno di un anno e lei, specie negli ultimi mesi, non si è mai arresa. Lui, dal canto suo, non è mai tornato indietro. E a Uomini e Donne Magazine svela che solo una donna è riuscita a rapirlo. Sono passati tanti anni ma Giorgio ricorda tutto: “Innamorato? È una parola grossa. A sedici, diciassette anni i miei erano tutti interessi passeggeri, fugaci e forse mai realmente vissuti con la consapevolezza del sentimento. Dell’amore consapevole, da adulto, quello dei 30, 40 anni, mi ricordo di una ragazza conosciuta nell’estate del 1984 a San Francisco. Una storia importante durata qualche anno e poi finita perché io, in quel periodo, viaggiavo molto. Quell’anno lo ritengo uno dei più belli della mia vita. Mi ricordo i nomi, i luoghi, le date, i nomi delle strade… Perché per me era importante quello che stavo vivendo”, ha concluso.

