''Uomini e Donne'' tornerà con le nuove puntate del Trono Over e del Trono Classico a partire da lunedì 10 settembre. Le registrazioni della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi cominceranno venerdì 31 agosto, e a breve, dunque, scopriremmo chi saranno i nuovi protagonisti che si siederanno sull’ambita poltrona rossa. Nonostante molte siano le voci sui nuovi probabili tronisti, c’è ancora molto silenzio da parte della produzione, che non ha dato alcun tipo di inizio su chi inizierà il percorso alla ricerca della propria anima gemella. In attesa di scoprire la loro identità, voci di corridoio dicono che in questa prima fase non sarà presente il trono gay. Stando alle ultime indiscrezioni le motivazioni dietro questa decisione potrebbero essere due: Maria De Filippi ha deciso di concentrarsi solo sul Trono Classico e sugli Over quest’anno o, al contrario, è probabile che la redazione non abbia trovato, prima dell’inizio delle riprese, la persona adatta a ricoprire il ruolo di tronista. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo i troni di Claudio Sona (Che ha rotto definitivamente con Mario Serpa) e Alex Migliorni (la sua scelta fu Alessandro D'Amico), il pubblico attendeva con ansia l’annuncio del nuovo ragazzo omosessuale che avrebbe partecipato al programma. Tuttavia, però, pare che per quest’anno, o quanto meno per i primi mesi della trasmissione, i telespettatori dovranno rinunciare a uno dei troni più discussi del programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

L’avvio della stagione 2018/2019 di Uomini e Donne è fissato per lunedì 10 settembre alle 14.45. Probabile che alla base di tale decisione, ci sia una scelta precisa della rete di “mettere a regime” il proprio daytime nello stesso giorno in cui si accende Rai1. Il 10 settembre partirà, infatti, anche la novità della prima rete Vieni da Me di Caterina Balivo, in onda dalle 14. Per il trono classico si parla di Lara Zorzetto, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ma si rincorrono voci anche circa Luigi Mastroianni, corteggiatore e scelta di Sara Affi Fella, con la quale però la storia è durata ben poco.

Per quel che riguarda il trono over invece è girata voce che Tina Cipollari e Gemma Galgani avessero chiesto alla De Filippi di allontanare dalla trasmissione Giorgio Manetti, che sarebbe solo in cerca di visibilità. Altro gossip quello che voleva la Cipollari in procinto di lasciare il programma, ma la bionda opinionista ha fatto sapere: “Volevo tranquillizzare tutti, io a settembre sarò sempre al mio posto”.

