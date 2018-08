Impossibile dimenticare: la caduta di Lisa Fusco in diretta TV è un capitolo di storia 'trash' indimenticabile. Nel 2015 la subrettina si era schiantata a terra mentre si esibiva nella sua famosa spaccata con i tacchi a spillo a "Mezzogiorno italiano". Il programma, in onda nel daytime di RaiUno e condotto da Arianna Ciampoli, contenitore estivo della mattinata della rete, si stava avviando verso la conclusione quando la conduttrice ha chiamato in causa la sua ospite, protagonista di una delle edizioni dell'Isola dei Famosi, perché si cimentasse nel suo proverbiale numero della spaccata coi tacchi. Esibizione che, fino a quella volta, non aveva creato alcun problema di esecuzione alla subrettina. Lisa Fusco, dopo aver tentato di eseguire la spaccata era malamente caduta a terra senza più riuscire ad alzarsi. A quel punto, dopo qualche secondo, la conduttrice aveva chiesto alla Fusco se si fosse fatta male, incerta del fatto che potesse trattarsi di una gag o meno. "Ti sei fatta male davvero?", aveva chiesto la conduttrice preoccupata. "Sì" aveva detto la Fusco con voce dolorante. La spaccata finita male della Fusco aveva suscitato i sorrisi del web: in poco tempo il video aveva avuto migliaia di condivisioni sui social soprattutto perché la Subrettina portava i tacchi: ''Non è una questione di scarpe, - aveva detto Lisa durante il suo ricovero all’ospedale San Pietro di Roma - il pavimento era troppo scivoloso e me ne sono accorta tardi''. (Continua a leggere dopo la foto)



Di Lisa Fusco, negli ultimi mesi, si sono quasi perse le tracce. Nei mesi passati aveva fatto discutere per colpa di uno scontro, alquanto violento, con le 'bimbe' di Giulia De Lellis. Poi, invece, in un'intervista concessa a Novella2000, aveva spiegato qual è il suo nuovo regime alimentare: "Non seguo più le prescrizioni di dietologi e nutrizionisti – aveva spiegato Lisa - perché mi facevano stare male. Avevo continui cali di zucchero, mi sentivo, spesso, svenire, mi si annebbiava la vista. Bevevo tanto thé verde, rigorosamente senza teina ma, a un certo punto, ho iniziato ad urinare bianco. Mi sono spaventata tantissimo – continua, interdetta, la show-girl partenopea –. Ho anche integrato con sali minerali e multivitaminici, ma nulla da fare. Cosi, quando un giorno una mia cara zia dell’Australia mi ha inviato la dieta dell’hula hoop, ho subito abbandonato il percorso classico e mi sono gettata in questa nuova avventura". (Continua a leggere dopo la foto)



Lisa Fusco spiega come tutti i giorni si dedichi all'attività di fitness: "Un'ora al mattino, un'ora al pomeriggio e un'ora alla sera – spiega la soubrettina raccontando la sua dieta –. Con questo movimento continuo di anche e bacino, ho notevolmente assottigliato il giro vita e i fianchi e sto traendo più giovamento delle drastiche diete tradizionali". Per Lisa una carriera televisiva condita da alti e bassi: a settembre 2007 ha partecipato come vip femminile alla quinta edizione del reality show L’isola dei famosi. Nel 2008 è stata l’inviata della trasmissione Pirati, in onda in seconda serata su Rai 2. Nello stesso anno è entrata a far parte della soap opera napoletana Un posto al sole d’estate, edizione estiva. Nel 2015 è stata ospite fissa nei programmi Grand Hotel Chiambretti e Pomeriggio 5. E ora pare proprio destinata a tornare nel salotto Mediaset. (Continua a leggere dopo la foto)

Il sito 361Magazine ha svelato, poche ore fa, che a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 3 ci sarà anche Lisa Fusco. La soubrette, grande amica della star indiscussa della seconda edizione Vip del reality, Cristiano Malgioglio, è un personaggio che farà discutere e creerà delle dinamiche molto interessanti tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

