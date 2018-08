“Quando guardo Giorgio Manetti mi si accende tutto”. Gegia, al secolo Francesca Antonaci, intervistata per il settimanale Spy ha confessato quando il noto cavaliere del trono Over di Uomini e Donne le piaccia. “Da anni non mi perdo una puntata – racconta a Spy - io però guardo la versione Over, i vecchietti insomma. Anzitutto sono spunto di cabaret, perché sono dei personaggi eccezionali del popolino di paese. Maria, poi, ha un’intelligenza superiore alla media”. Proprio a proposito di ‘troni’, l’attrice ricorda di essere stata corteggiata in tv. La donna ha svelato di avere già ricevuto un invito da parte della redazione del programma che le aveva chiesto se fosse interessata a partecipare alle puntate per corteggiare proprio Giorgio. Gegia ha risposto di no ma ha rivelato che, se l’invito arrivasse da parte di Maria De Filippi in persona, non esiterebbe ad accettare: “Anni fa avevo fatto una cosa del genere a Se… a casa di Paola, dalla Perego, ma mi avevano fatta corteggiare da quattro vecchi e mi sono vergognata’’. (Continua a leggere dopo la foto)



‘’Se invece mi avessero portato Giorgio - ha spiegato Gegia - ci sarei uscita subito: ecco, lui lo adoro e mi piacerebbe conoscerlo sul serio. Mi sento male ogni volta che lo vedo. Tempo fa avevo conosciuto una persona che lavora nella redazione di Uomini e Donne e che mi invitò ad andare nel programma a corteggiarlo. Se mi avesse invitato Maria in persona sarei andata: alla regina non si dice di no”.

Attrice per il cinema e il piccolo schermo, Gegia non nasconde una certa passione per la politica: “Ho puntato su Matteo Salvini in tempi non sospetti e ancora oggi lo sostengo. Quest’anno mi avevano proposto di candidarmi alla Regione Puglia con la Lega, ma non me la sono sentita. Però tra qualche anno potrebbe succedere: non so come, né quando, ma lo farò con tutti i crismi”. "Ho regalato tante risate al cinema e alla tv, ma poi mi hanno dimenticata”, ha detto ancora Gegia, che è pronta a tornare in televisione.

L’attrice avrà una piccola parte nell'attesa seconda stagione della serie di Canale 5 "Rosy Abate". Di nuovo in pista a 59 anni, l'attrice si è raccontata al settimanale "Spy”: "Sarò Nunziatina, il cui nome è tutto un programma. Si tratta di una donna napoletana molto simpatica che esula dal lato drammatico della fiction. Al momento è prevista solo nella seconda puntata ma, essendo un ruolo legato a un nuovo personaggio della serie, potrebbe evolversi".

