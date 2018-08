Bettarini, la decisione riguarda il figlio Niccolò. Succede prima di Temptation Island Vip

Ci siamo: a settembre ripartono tutti gli show più amati della televisione. E parte anche Temptation Island Vip. Cioè in realtà le registrazioni inizieranno prima e queste sono le ultime ore di libertà per i protagonisti della versione “vip” dell’amatissimo reality di Canale5. Lo show, come tutti ormai sapranno, sarà condotto da Simona Ventura. Per questo ha fatto parecchio discutere la partecipazione di Stefano Bettarini che, della Ventura, è l’ex marito. Quando il suo nome è iniziato a circolare tra i probabili partecipanti, in molti hanno pensato: “Guarda come si è ridotto: a partecipare a un reality che lo vede costretto a interagire continuamente con l’ex moglie”. Ma non ha senso criticare e Bettarini avrà le sue buone ragioni per partecipare. E se avesse deciso di partecipare per racimolare qualche soldo per i suoi figli, tanto di cappello. Bettarini parteciperà con l’attuale compagna Nicoletta Larini e chissà che sorprese ci riserverà… Continua a leggere dopo la foto

Si sa, Bettarini non resiste facilmente al fascino delle donne e chissà come si comporterà quando verrà tentato. Sinceramente non vorremmo essere nei panni della sua fidanzata. Ma questa è un’altra storia (della quale forse vi interessa molto poco). L’ex calciatore ha deciso di trascorrere gli ultimi giorni prima del reality con la famiglia e in particolare con il figlio Nicolò Bettarini a Forte dei Marmi. Su Instagram Stories ha pubblicato uno scatto in cui è a cena con il figlio. Continua a leggere dopo la foto

Per lui la famiglia viene sempre prima di tutto. E, prima di trascorrere 21 giorni (in isolamento) a Santa Margherita di Pula in Sardegna, ha deciso di passare più tempo possibile con i suoi figli. Specie con Niccolò che, questa estate, all’uscita da una discoteca milanese, ha subito un’aggressione che l’ha costretto a sottoporsi a un intervento. Un fatto atroce che ha sconvolto (e unito) i genitori del ragazzo che hanno preso malissimo l’accaduto.

Tornando a Temptation, Bettarini metterà alla prova la sua storia di due anni con Nicoletta Larini, la designer di 22 anni più giovane. Lei, non lo ha mai nascosto, è gelosissima di lui e non vivrà momenti facili in Sardegna. Oltre all’ex marito di Simona Ventura, parteciperanno a Temptation Island Vip anche due coppie nate a Uomini e Donne: Sossio e Ursula e Nilufar e Giordano. Tra le star in gioco ci sarà Valeria Marini con Patrick Baldassarri, il figlio di Walter Zenga, Andrea, con la fidanzata Alessandra Sgolastra.

