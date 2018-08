“È morto”. Lutto choc nella tv italiana: l’amato attore se ne è andato a 58 anni

Lutto nel mondo della televisione: l’amato attore di Un posto al sole è morto a soli 58 anni per via di una terribile malattia che lo affliggeva da tempo. Addio Antonio Pennarella, il grande interprete contemporaneo della tradizione teatrale e cinematografica napoletana se ne è andato. Nella sua fortunata carriera ha lavorato con i migliori registi e autori, da Marco Bellocchio ad Antonio Capuano, da Stefano Incerti a Marco Tullio Giordana. I ruoli che ha interpretato non sono mai stati facili ma hanno sempre fatto molta presa sul pubblico. Pennarella era un vero professionista ed era conosciuto da grande pubblico per aver interpretato il boss Nunzio Vintariello in “Un posto al sole”. A causa della malattia Pennarella aveva dovuto abbandonare la soap per la immensa tristezza dei suoi tanti ammiratori. Ma quello del boss Nunzio è stato solo uno dei tanti ruoli che Pennarella ha interpretato nella sua carriera. Continua a leggere dopo la foto

Si è formato nella palestra della Galleria Toledo di Laura Angiulli e, come riporta Il Mattino, ha sgomitato “per trovare spazio sulle tavole del palcoscenico, diretto dalla stessa Angiulli, o al fianco di Carlo Buccirosso”. Tra i film che lo hanno visto come interprete: "Il sogno della farfalla" di Marco Bellocchio, "I buchi neri" di Pappi Corsicato, "Il verificatore" di Stefano Incerti, "Giro di luna tra terra e mare" di Beppe Gaudino, "Lontano in fondo agli occhi" di Giuseppe Rocca, "Luna rossa" e "La guerra di Mario" di Antonio Capuano. Continua a leggere dopo la foto

E ancora: "Noi credevamo" di Mario Martone, "Leoni" di Pietro Parolin, "Sodoma - L'altra faccia di Gomorra" di Vincenzo Pirozzi, "Take Five" di Guido Lombardi, "Indivisibili" di Edoardo De Angelis, "Pater familias" di Francesco Patierno, "L'uomo spezzato" di Stefano Calvagna, "Noi e la Giulia" di Edoardo Leo e "Nato a Casal di Principe" di Bruno Oliviero. In televisione ha lavorato molto: "Il maresciallo Rocca", "La squadra", "La nuova squadra". Continua a leggere dopo la foto

Non solo: "Provaci ancora prof", "Capri", "Il tredicesimo apostolo", ''La stagione dei delitti", "Il coraggio di Angela", "Il clan dei camorristi", "Squadra antimafia", "Il sindaco pescatore". Da quando circola la notizia della sua morte, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da colleghi e ammiratori. I suoi funerali si terranno sabato alle 11 a Napoli, nella chiesa di via porta San Gennaro.

