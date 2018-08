“Due uomini”. Caterina Balivo, l’indiscrezione che circola è una bomba

Ci siamo: manca poco al ritorno in televisione di Caterina Balivo che, a partire da lunedì 10 settembre, inizierà la sua nuova "vita" televisiva. Dopo anni alla conduzione di Detto fatto, la conduttrice di Aversa ha lasciato la trasmissione (che passerà nelle mani dell’attrice Bianca Guaccero) per dedicarsi a una nuova avventura. È emozionata, Caterina, come più volte ha fatto sapere ai fan. Ed è felice perché la sfida che l’attende sarà unica. Ma è anche stanca. Si sa, quando si parte con una nuova trasmissione il lavoro da fare è tanto e la Balivo che si godeva il mare con i figli e il marito, è stata “costretta” a tornare spesso a Roma per partecipare alle riunioni organizzative del nuovo show. Ma che programma è Vieni da me? Si tratta di un talk in cui saranno protagoniste persone comuni e vip. La Balivo intervisterà i suoi ospiti toccando diversi temi, il tutto in chiave di gioco così da rendere la trasmissione più divertente per il pubblico a casa. Continua a leggere dopo la foto

Tra l’altro, il pubblico sarà protagonista in vari modi. Per il momento, però, le informazioni sono tutte piuttosto vaghe… Quelli di Vieni da me vogliono che la trasmissione sia una sorpresa per il pubblico… Ma la Balivo sarà sola alla conduzione dello show? Pare di no. Come anticipato dal sito Tvblog, Caterina Balivo potrebbe avere una spalla maschile. Esattamente come avveniva a Detto fatto… Lì poteva contare sull’appoggio di Giovanni Ciacci e Giampaolo Gambi… Continua a leggere dopo la foto

Sembra, dalle anticipazioni, che anche in questa nuova trasmissione Caterina Balivo abbia dei cavalieri al suo fianco. E chi? Due sarebbero al momento i nomi dei possibili protagonisti di Vieni da me: Cristiano Pasca cioè l’inviato de Le Iene e l’attore Paolo Bernardini. Che ne dite, siete contenti? Vi piacciono? Siete curiosi di vedere il suo show? Manca pochissimo… E comunque non sarà l’unica novità delle reti Rai.

Tra le grandi novità è previsto anche il ritorno di Mara Venier alla conduzione di Domenica In che, dopo un anno (andato non proprio bene) in mano alle sorelle Parodi, torna da mamma Mara. Insomma, l’autunno e l’inverno si prospettano belli ricchi. Ma ora, per carità, fermiamo il tempo e godiamoci gli ultimi scampoli di estate…

