Nonno Libero, tornerai? È quello che in tanti chiedono a Lino Banfi quando lo pizzicano per strada. Per l'attore pugliese la famiglia è il punto cardine della vita nonché le fondamenta della propria esistenza: forse anche per merito della fortunata fiction RaiUno, ovvero 'Un Medico in Famiglia'. Lo sceneggiato, arrivato alla decima stagione, potrebbe presto scrivere il suo undicesimo capitolo. Tutto, però, è ancora in alto mare. Ma Lino Banfi non ci sta proprio e al Corriere Adriatico rivela: "Dispiace – dichiara il celebre Nonno Libero - perché il pubblico c’è rimasto male. Tante proteste. Recuperare questa famiglia, sarebbe stato bello...". Tutto ancora in alto mare, dunque, per vedere una nuova stagione di 'Un medico in famiglia' anche perché Lino al momento ha altro a cui pensare. La moglie Lucia soffre di problemi neurologici, una malattia che Banfi non riesce proprio ad accettare: "Non è giusto, proprio adesso che dovevamo goderci insieme la vecchiaia". (Continua a leggere dopo la foto)

A raccontare nuovi dettagli sulla vita privata di Lino Banfi e questi ultimi mesi è il settimanale Nuovo. Lino, Lucia e il figlio Walter - come riporta il rotocalco in edicola da giovedì 23 agosto - hanno trascorso una giornata in famiglia nel parco romano di Villa Borghese, pedalando sul risciò. Tra selfie con i fan e una passeggiata con la piccola Bettina (il cagnolino di casa), l'attore ha svelato: "Ho rifiutato un film in Germania perché sarei dovuto rimanere troppo fuori casa. Non me la sento di lasciare Lucia sola per lunghi periodi. Il legame tra me e lei è qualcosa di indescrivibile: dura dai tempi in cui eravamo due ragazzini di Canosa di Puglia". (Continua a leggere dopo la foto)





Parole al miele quelle di Lino per la sua amata Lucia: "Lei era una parrucchiera, io un giovanotto col pallino della recitazione. La cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a Lucia. Per questo ho preso una casa a Cannes, ma è difficile star lì con mia moglie: credo che la venderò". Per la moglie è un periodo molto difficile: "Adesso, grazie soprattutto all'affetto di tutta la mia famiglia, sta meglio: l'ho vista ridere e mi ha fatto molto piacere. Il professore che la segue nelle cure ci ha detto che è molto importante che accadano cose belle in modo da farla star bene psicologicamente", ha raccontato un 'Nonno Libero' commosso come siamo abituati a vederlo sul piccolo schermo. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma non solo la moglie. Lino Banfi ha anche altri amori. Come quello per la sua terra d'origine con la quale ha un legame indissolubile: "Torno sempre in Puglia, anche perché a Canosa vive mia sorella Sabina, una zitellona di 90 anni. Ci torno spesso per stare con lei e con i miei nipoti. Poi seguo 'Bontà Banfi', il mio nuovo progetto imprenditoriale legato ai prodotti tipici pugliesi. A Roma invece, un anno fa, abbiamo aperto un'orecchietteria dove in questo periodo è impegnata mia figlia Rosanna".

