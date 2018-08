Per Belen Rodriguez l'estate sta finendo. Il ritorno alla vita meneghina e il conseguente 'arrivederci' alla sua Ibiza sta per arrivare. Sono giorni un po' tristi, dunque, per la showgirl argentina che dopo l'impegno televisivo con Balalaika si è concessa solo ed esclusivamente un periodo di assoluto relax. Con i suoi due grandi amori: il figlio Santiago e il compagno Andrea Iannone. A far da contorno al quadretto familiare tutta la crew Rodriguez con Cecilia e Jeremias in testa. Quest'ultimo, inoltre, è riuscito a far pace con l'ex marito della sorella Belen: dopo gli screzi avuti con Stefano De Martino, infatti, sembrerebbe tornato il sereno tra i due. Ma la più grande di casa, ovvero la showgirl nonché volto noto di Tu Si Qué Vales, come se la sta passando in questi giorni? Una foto ha fatto parecchio discutere sui social: nei giorni scorsi, durante lo spostamento da Ibiza alla Sardegna, Belen Rodriguez si è fatta fotografare appoggiata a un jet privato. Come era successo per la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, si è scatenato un vero e proprio putiferio: i commenti degli haters non hanno lasciato spazio a interpretazione. "Mi piacevi, ma ora esce una parte che non mi piace molto". Gli attacchi a Belen non si sprecano e fra i tanti che la criticano c'è anche chi sostiene addirittura che la Rodriguez condivida questo tipo di foto perché le piace "godere dell'invidia degli altri". (Continua a leggere dopo la foto)

Altro scatto, altra polemica. Questa volta nel mirino degli haters il piccolo Santiago. Il figlio, nato dalla relazione con Stefano De Martino, è stato vittima dei bulli del web. Una situazione non nuova se si pensa a quante critiche il povero piccolo abbia ricevuto quando era più piccolino. Durissimi i commenti nei confronti del piccoletto della 'crew' Rodriguez: offese difficili da digerire. Sotto una foto postata da mamma Belen sono comparsi tantissimi insulti nei confronti del piccolo. Cose del tipo 'È brutto', 'hai dei capelli orrendi', 'non ha preso dai genitori' e cose del genere. "È orribile" hanno anche scritto. Belen ha preferito non rispondere agli haters anche perché, a quanto pare, al momento ha problemi ben più importanti. (

E sì, perché la showgirl argentina è stata condannata dal Tribunale ordinario di Milano per diffamazione e a pagare le spese processuali ai danni di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale di gossip Nuovo. Belen Rodriguez paga 'a caro prezzo' le dure parole con cui ha risposto a Maurizio Costanzo che l'aveva attaccata proprio sulle pagine del settimanale: "Non è che ogni due minuti possiamo discutere degli amori di Belen: chi se ne importa? E comunque noi ci sentiamo più vicini a Stefano". Quel "noi" lasciava intendere il coinvolgimento anche di Maria De Filippi e non a caso un anno dopo lo stesso giornalista ha definito Belen - proprio nelle ultime settimane - "una quasi conduttrice". (Continua a leggere dopo la foto)



La frase di Maurizio Costanzo tuttavia aveva mandato su tutte le furie la Rodriguez, che ha insultato su Instagram il direttore Signoretti come uno che ha ricevuto mille denunce. Il giornalista aveva cercato di mediare tramite Maria De Filippi, ma senza successo. Il direttore del settimanale Nuovo ha sempre rivendicato la veridicità di quella intervista, tant'è vero che Costanzo non ne ha mai dato smentita. E adesso per Belen arriva la condanna...

