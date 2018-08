Un'estate che difficilmente dimenticherà. Per Simona Ventura un periodo frenetico: tanto lavoro con l'arrivo della prima edizione di Temptation Island Vip. Basta così? Niente affatto: il caso Asia Argento - con le accuse di molestie che coinvolgono l'attore Jimmy Bennett - rischia di aprire scenari impensabili fino a qualche ora fa. La figlia di Dario, infatti, rischia di essere estromessa da X - Factor: la produzione del talent-show non è più sicura di voler dare spazio ad Asia ed è per questo che si sta ragionando proprio sulla possibilità di far entrare in gioco Simona Ventura. Stando a quanto riporta TvBlog, girano già alcuni nomi di possibili sostituti. Uno in particolare: quello di proprio di Supersimo. La stessa Simona Ventura che anni fa ha già rivestito il ruolo di giudice nel noto talent in onda su Sky e condotto da Alessandro Cattelan. Anzi, l'ex moglie di Stefano Bettarini è stata la prima a portare X Factor in Italia, inaugurando poi lo sbarco su Sky nella quinta edizione. E adesso la conduttrice che si appresta a dare il via al primo Temptation Island Vip, in partenza l'11 settembre su Canale 5, potrebbe tornare proprio a X-Factor. (Continua dopo la foto)

Dunque, con la ripresa della nuova stagione televisiva Simona Ventura sarà certamente al timone della prima edizione di 'Temptation Island' in versione vip, dopo l’ottimo successo raccolto da Filippo Bisciglia in quella con i non famosi. Nell’attesa, la conduttrice è stata fotografata dal settimanale 'Vero' mentre trascorre le vacanze a Formentera assieme a Gerò Carraro, figlio di Nicola, attuale marito di Mara Venier e alcuni amici. Con questi scatti fotografici, inoltre, la bella Simona ha messo a tacere le voci che la volevano in crisi col fidanzato, con cui la relazione sembra invece andare a gonfie vele.

L'estate di Simona Ventura ha rischiato di prendere una brutta piega lo scorso luglio. L'aggressione subita un sabato notte da Niccolò, primogenito nato dalla relazione con Stefano Bettarini, è un trauma che probabilmente la conduttrice televisiva si porterà dentro per sempre. Adesso Niccolò sta bene e ha passato queste settimane estive dividendosi tra mamma e papà. Una 'tragedia' che ha segnato anche il secondogenito, Giacomo, che ha voluto fare una dedica particolare alla conduttrice TV: "Non potrò mai riuscire a copiarti, ma posso vivere in modo da onorarti prima di tutto come madre oltre che come donna dello spettacolo. #sardinia #endofsummer #2018#temptationislandvip #queenisback #mom#LOVE", firmato Giacomo. (Continua a leggere dopo la foto)



Simona Ventura è stata particolarmente toccata dal bellissimo post del figlio. Prima ha scritto un tanto sintetico quanto significativo "Sì… e siete la mia vita…" riferendosi ai figli (la conduttrice ne ha tre: Niccolò e Giacomo avuti da Stefano Bettarini e Caterina adottata definitivamente nel 2014, ndr.) poi ha repostato lo scatto facendolo diventare virale in poche ore.

Leggi anche:

“Dai, faccio ancora la mia porca figura”. Simona Ventura, 53 anni? Giudicate voi

fbq('track', 'Gossip');