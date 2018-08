Elisa Isoardi manda in soffitta l'estate 2018 e si getta a capofitto sul lavoro. Anche perché, l'anno televisivo che sta per arrivare sarà forse il più impegnativo della sua carriera: un conto è fare da supplente, un altro è esserne la titolare del bancone più 'seguito' dagli amanti della cucina. Sì, perché come noto da inizio settembre la compagna di Matteo Salvini sarà la nuova padrona di casa de La Prova del Cuoco: rimpiazzerà Antonella Clerici che ha lasciato lo scorso maggio. La avventura della Isoardi, però, non inizia con le migliori prospettive: la Isoardi deve dire addio ad alcuni chef storici amatissimi dal pubblico di RaiUno. La futura sposa del Ministro degli Interni, Matteo Salvini, non potrà contare sul supporto e la simpatia di Anna Moroni, Alessandra Spinsi, Marco Bianchi, Roberto Valbuzzi e Daniele Persegani. I cuochi sono parte integrante del cooking-show e al momento la Isoardi, in onda dal 10 settembre alle 11.30, può fare affidamento solo ed esclusivamente sull’ex rugbista e volto tv Andrea Lo Cicero. (Continua a leggere dopo la foto)

Una mossa rivoluzionaria, dunque, da parte di Elisa Isoardi che tenta di aprire ufficialmente un nuovo corso de La Prova del Cuoco. Ma si sa, i cambiamenti spesso e volentieri rischiano di rivelarsi arma a doppio taglio: certo, sarà questione di tempo e di abitudine per il pubblico del cooking-show. Da una parte l’esigenza ci sarà l'esigenza della Isoardi di ricominciare daccapo con una nuova squadra, dall’altra il rischio di disorientare lo spettatore che già faticherà a non rivedere la Clerici tutti i giorni. Anche perché Elisa deve scrollarsi di dosso anche un'antipatica etichetta: essere stata raccomandata dal compagno Matteo Salvini. Ed è proprio per colpa di quest'ultimo se, ogni tanto, alcuni post social della Isoardi sfociano in argomenti politici. (Continua a leggere dopo la foto)





Elisa Isoardi oggi ha postato su Instagram una citazione del cantautore Gio Evan dove si legge: "Siate un cancello aperto". Parole che non passano inosservate sul web: "Cercate il bello nelle cose affrante, in quelle sfrante, nelle cose demolite nelle cose che gli altri distruggono. Ricomponete i pezzi e riprendetevi la meraviglia che vi aspetta da tanto che vi aspetta da sempre". E ancora: "Non abbattetevi, non siete muri, non siate muri. Ricordatevi che le nostre giornate migliori sono iniziate aprendo il cancello, perciò siate un cancello aperto prima ancora che vi citofonino". (Continua a leggere dopo la foto)

Tra i commenti al post qualcuno scrive: "Cancelli aperti e porti chiusi?". E ancora: "Il discorso del cancello aperto vale anche per l'accoglienza?". C'è anche chi invita la conduttrice a condividere quelle parole con il compagno: "Non siate muri...aprite il cancello...dillo a Salvini".

