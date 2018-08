A quanto pare, Tina Cipollari starebbe coltivando il suo sogno d'amore con Vincenzo, un ristoratore di Firenze che sarebbe riuscito a rubare il cuore dell’opinionista. I due sono usciti allo scoperto solo qualche settimana fa, pubblicando sui social diverse foto che li ritraggono insieme e felici. In tanti si sono chiesti quale sarà stata la reazione di Chicco Nalli, soprattutto dopo che l’hair stylist aveva dichiarato più volte di provare ancora un sentimento molto forte nei confronti dell’ex moglie. A svelarlo è stato proprio l’ex volto di Detto Fatto, che in un’intervista al settimanale Mio, ha commentato il nuovo amore di Tina. “Io le auguro tutto il bene del mondo – ha spiegato – perché si merita una persona d’oro al suo fianco. Personalmente quest’uomo non lo conosco – ha aggiunto l’esperto di bellezza -, ma se quello che dicono è reale, ben venga per lei perché un futuro da soli non se lo augura nessuno". La relazione, però, non metterà a repentaglio la presenza di Tina a Uomini e Donne. Quello che pare possa far saltare il banco tra la Cipollari e Maria De Filippi è ben altro... (Continua a leggere dopo la foto)



Tina, ormai un'icona di Uomini e Donne, potrebbe non esserci nella prossima stagione: opinionista di punta, nonché corteggiatrice del Trono Over, la Cipollari in passato è finita al centro delle cronache rosa anche per quanto concerne la stabilità di un'altra coppia nata all'interno di Uomini e Donne: Gemma e Giorgio. Da sempre, infatti, la Cipollari è stata rivale della Galgani e non ha mai nascosto il debole per il Gabbiano di Firenze. E adesso, secondo diversi rumors vicini agli ambienti del dating-show di Canale 5, la Cipollari avrebbe chiesto un 'aut aut' alla De Filippi... (Continua a leggere dopo la foto)



Tina avrebbe messo la conduttrice di Uomini e Donne dinnanzi a un bivio: a Uomini e Donne ci sarà spazio solo per lei o Giorgio Manetti. Incredibile ma vero, dunque: la Cipollari non sarebbe più disposta ad accettare l'uomo in trasmissione, tanto da aver chiesto (insieme a Gemma Galgani) che il Gabbiano di Firenze abbandoni il trono perché - sempre secondo le due donne - sarebbe interessato solo alla visibilità del ruolo, e non realmente alla ricerca dell'amore. Tina, negli ultimi giorni, aveva fatto trapelare anche l'ipotesi di abbandonare la sua Maria per dedicarsi al suo nuovo fidanzato fiorentino. (Continua a leggere dopo la foto)



Un'ipotesi, quella di Giorgio a Uomini e Donne, non più da escludere come a inizio agosto. Sì, perché a quanto pare il Gabbiano di Firenze - ammirato lo scorso anno al fianco di Gemma Galgani - avrebbe messo da parte il suo progetto 'solista' da influencer in giro per il mondo. Si vocifera, infatti, che molto probabilmente sarà di nuovo presente nel parterre di cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Ci sarà da divertirsi...

