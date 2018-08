“X Factor, ecco chi prende il posto di Asia Argento”. Ah! Gira questa voce (clamorosa)

Sta mettendo a rischio anche la sua eventuale partecipazione a X Factor come giudice la vicenda mediatica che vede coinvolta Asia Argento, dopo la rivelazione del New York Times sulla violenza sessuale contro l'attore 17enne Jimmy Bennet. La figlia di Dario Argento, dal canto suo, nega ogni accusa: “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali”, ha scritto Asia in risposta a tutte le polemiche che l’hanno vista coinvolta. E dice ancora: “Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione con Bennett”. Sky Italia, tuttavia, già nei giorni scorsi aveva fatto sapere di stare seguendo attentamente l'evolversi della vicenda:“Se quanto scritto dal New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky - si legge in un comunciato ufficiale diffuso dalle rete - E dunque non potremmo che prenderne atto e interrompere immediatamente la collaborazione con Asia Argento”. (Continua dopo la foto)



Sky, dunque, ha subito preso posizione in merito alla questione che tiene banco da giorni anche sulle testate internazionali. Una premessa d'obbligo: se Asia sarà costretta a lasciare il talent o no è ancora da stabilire. Ma nei corridoi circola una voce che vorrebbe l'attrice già rimpiazzata. Stando a quanto riporta TvBlog, girano già alcuni nomi di possibili sostituti. Uno in particolare: quello di Simona Ventura. Sì, proprio la conduttrice che si appresta a dare il via al primo Temptation Island Vip, in partenza l'11 settembre su Canale 5.

E sì, la stessa Simona Ventura che anni fa ha già rivestito il ruolo di giudice nel noto talent in onda su Sky e condotto da Alessandro Cattelan. Anzi, a dirla tutta la Ventura è stata la prima a portare X Factor in Italia, inaugurando poi lo sbarco su Sky nella quinta edizione. Al momento, Super Simo è impegnata con le registrazioni di Temptation, ma una volta finita questa esperienza, potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di giurata.

Il tempo stringe, la nuova stagione di X Factor è alle porte e anche se, come detto, non è affatto sicuro che Sky rimpiazzi Asia Argento, se così fosse non si può certo rischiare di avere un buco nel cast dei giudici. Pare che l'interesse a riportare Simona Ventura nel talent sia molto alto, ma c'è anche un altro nome che circola nell'ambiente. Quello del cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan, già giurato proprio come la Ventura ed ex marito della stessa Argento. Staremo a vedere.

