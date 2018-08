“Tutto finito”. Il dramma choc della vip della tv: “Ho perso il mio bambino”

“Ho sentito il suo battito e mi sono emozionata come fosse la prima volta. Ma dopo sette settimane le cose si sono complicate ed è finito tutto”, parole choc, che lasciano il segno, quelle del noto volto dello spettacolo che ha deciso di confessare il terribile dramma dell’aborto che ha vissuto. A parlare intervistata dal settimanale Oggi è la ex star del porno Eva Henger che ha deciso di raccontare il tragico episodio che l’ha segnata per sempre. Eva aveva un sogno: diventare madre un’altra volta. Dopo le figlie Mercedesz e Jennifer, aveva sperato di restare incinta di nuovo. E il suo sogno si era avverato a 45 anni. “Avevo annullato tutti gli impegni di lavoro – ha raccontato al settimanale – sapevo che una maternità non è facile alla mia età”. Ma era felice. Entusiasta di veder realizzato il suo sogno. Felice di stringere il suo frugoletto tra le braccia. Ma il suo sogno si è infranto per un aborto spontaneo. Da quel momento il mondo le è crollato addosso e ha iniziato a soffrire in modo tremendo. “Ora provo un grande senso di vuoto”. Continua a leggere dopo la foto

E chi lo avrebbe mai detto che lo Henger avesse vissuto una vicenda così drammatica? Poverina. Alcuni mesi fa Eva Henger era stata al centro delle polemiche per la vicenda ‘canna gate’ che l’ha coinvolta a ‘L’Isola dei Famosi 13’. Ve lo ricorderete tutti ma vi rispolveriamo comunque la memoria: la Henger, durante il reality, aveva accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando era nel residence, prima che tutti i naufraghi fossero portati a cayo Cochinos e il gioco iniziasse ufficialmente. Continua a leggere dopo la foto

Monte ha sempre negato che la faccenda fosse reale ma nel frattempo il tg satirico Striscia la Notizia si era accanito contro Monte e aveva mandato moltissimi filmati per avvalorare la tesi della Henger. Come è finita la faccenda? Monte se ne è tornato a casa perché si sentiva troppo pressioni e la Henger è stata eliminata. Ma nessuno ha pagato le conseguenze per l’accaduto… Forse il fatto non era realmente accaduto? E chi lo sa… Ma comunque ormai la faccenda si è conclusa. Continua a leggere dopo la foto

Poi sono iniziate a circolare delle voci sulla Henger, voci che la volevano tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo l’Isola dei famosi, è tempo di un nuovo reality per la Henger? No. La Henger, che è tornata in Ungheria insieme al marito Massimiliano Caroletti e alla figlia di 9 anni Jennifer, ha fatto sapere: “Massimiliano è troppo vero per essere preso, troppo scomodo, dice quello che pensa e non ha santi in paradiso. Lo guarderà in tv da casa, assieme a me”.

