“Colonna portante”. E Alessandra Celentano, la prof più cattiva di Amici, si scioglie

Alessandra Celentano è l'insegnante di Amici più temuta dagli allievi della scuola di Maria De Filippi. Ballerina di danza classica e coreografa, la nipote di Adriano Celentano pretende disciplina e rigore dai suoi ragazzi e in tanti anni di programma non c'è stata edizione in cui qualche studente finisse in lacrime dopo una sua sfuriata. Quest'anno, per esempio, ha tenuto banco la polemica con la ballerina Lauren, accusata dall'insegnante di non avere la forma fisica adatta per danzare. “Io non la faccio passare perché non ha il fisico di una ballerina. Può fare giusto il suo stile di danza. E poi diciamocelo è in sovrappeso, finiamocela di girare intorno alle cose”, aveva detto la Celentano nella prima puntata del Serale, attirando su di sé non una pioggia, ma una vera e propria tempesta di critiche. Intervistata dal settimanale Oggi, però, la professoressa 'più cattiva' di Amici si era voluta difendere dagli attacchi di estrema severità che le erano stati rivolti dagli altri giudici e dal pubblico. (Continua dopo la foto)



Alla rivista la Celentano aveva spiegato di non essere cattiva, ma di essere sincera: “Per danzare ci vuole un certo fisico. Il ballerino lavora con il corpo, se sono in sovrappeso faccio un salto e rischio di farmi male. Se un ragazzo vuole giocare a basket a livello agonistico ma è alto un metro e sessanta non può farlo. È un discorso semplice, non viene capito”. E ancora: “Io faccio il bene dei ragazzi, non li illudo”. E infatti “non ho mai sbagliato: gli allievi in cui ho creduto ora lavorano per grandi compagnie. Gli altri no”.

Ha spiegato più volte il suo punto di vista, ma i ragazzi della scuola più famosa della televisione continuano a temerla. L'altro giorno, però, anche lei, spesso definita 'spietata' e 'durissima' nei giudizi agli allievi si è sciolta. Pubblicamente, sul suo profilo Instagram. Alessandra Celentano si è infatti lasciata andare in un dolcissimo omaggio a Carla Fracci, il mito del balletto mondiale che lo scorso 20 agosto ha compiuto 82 anni. Ha postato una sua foto con la divina e scritto un bel pensiero.





"Buon compleanno Carla Fracci! - ha scritto la Celentano sul social - Colonna portante della danza internazionale, vera artista e grande donna". Come riporta Libero Quotidiano, l'insegnante di Amici aveva già raccontato l'emozione di aver lavorato insieme alla sua maestra, esempio di "tenacia, forza, disciplina, morbidezza, amore e tanta umiltà. La signora - spiegava Alessandra - ascoltava tutte le correzioni e non si stancava mai di provare e riprovare lo stesso passo cento volte finché non si sentiva a suo agio". Alla fine della prova, ha rivelato, "senza farmi vedere mi asciugavo le lacrime per la bellezza di quello che stavo vedendo e vivendo".

