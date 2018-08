“E basta…”. È ufficiale: ecco la super vip che prende il posto di Ilary a Le Iene

Negli ultimi giorni non si è parlato d’altro: Ilary Blasi lascia la conduzione de Le Iene. La moglie di Francesco Totti ha deciso che vuole dedicare tutto il suo lavoro al Grande Fratello Vip e ha bisogno di più tempo. Sarebbe questo il motivo che l’avrebbe spinta a rinunciare alla conduzione de Le Iene. E con lei anche Teo Mammuccari ma non sappiamo esattamente quali siano le ragioni che hanno spinto Mammuccari a lasciare lo show. Quel che è certo è che non ci sarebbero screzi, litigi, tensioni tra gli ex conduttori e la produzione del programma. Da quando Ilary ha lasciato intendere che non l’avremmo vista ancora a Le Iene, è iniziato il toto-nomi della sostituta. Chi prenderà il posto di Ilary che, a Le Iene, è praticamente a casa? Tanti i nomi che sono stati fatti anche se ormai solo uno è quello giusto. Già, c’è la conferma ufficiale. Tra i nomi che erano stati fatti c’era quello di Diletta Leotta e quello di Miriam Leone. Per la ex Miss Italia, tra le altre cose, sarebbe un ritorno… Continua a leggere dopo la foto

La Leone ha già condotto Le Iene per un breve periodo. Ora, però, si vociferava che fosse pronta per “fare sul serio”. "Miriam Leone, 33 anni, è in un momento professionale molto felice. L’attrice siciliana è infatti richiesta sia dal piccolo, sia dal grande schermo. Gira anche voce che l’ex Miss Italia sogni di salire sul palco dell’Ariston e di affiancare Claudio Baglioni alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo – ha scritto il settimanale Oggi - Intanto, si mormora che stia trattando con Mediaset per un rientro in grande stile a Le Iene. Sostituirà Ilary Blasi?". Continua a leggere dopo la foto

Poi si è parlato anche di Melissa Satta che ha lasciato il suo posto a Tiki Taka e si è detta “pronta ad affrontare nuove sfide”. “Ciao a tutti! Dopo 5 meravigliosi anni a Tiki Taka è giunta l’ora di cambiare! Sono pronta a crescere e affrontare nuove sfide. In bocca al lupo a tutta la squadra!” ha detto al momento dei saluti. Ma pare che non sia la moglie di Boateng che prenderà il posto della signora Totti. Poi si è parlato anche di Alessia Marcuzzi e di Belen Rodriguez. Continua a leggere dopo la foto

Come ha scritto Alfonso Signorini su Chi, se Belen fosse scelta potrebbe coronare il suo sogno di condurre Le Iene. Beh, ci dispiace ma Belen non coronerà il suo sogno. Perché Tv, Sorrisi e Canzoni ha ufficializzato i nuovi conduttori de Le Iene. Rullo di tamburi… Alessia Marcuzzi e Nicola Savino saranno al timone della trasmissione (il martedì sera). Insomma Italia Uno ha deciso di lasciare spazio a chi ha già condotto il programma in passato. La puntata della domenica invece resterà nella mani della Toffa e di un altro gruppo di Iene. Siete contenti?

