Enrico Papi è una delle 'icone' televisive dei giovani nati negli anni '90: il suo Sarabanda, programma andato in onda su ItaliaUno per diversi anni, ha segnato più di una generazione. Il celebre 'Mooseca' è tornato in auge grazie al potere dei social network che, qualche anno fa, sono riusciti a riabilitare proprio il conduttore TV di cui si erano perse le tracce. Adesso, dopo qualche tentativo di tormentone musicale non troppo riuscito, Papi sembra aver trovato nuovamente la sua dimensione sul piccolo schermo TV grazie al quiz-game show di TV8, "Guess my age". Dopo il successo della prima stagione, infatti, Enrico è pronto a tornare per divertirsi con i concorrenti che dovranno scegliere l'età di otto persone: un gioco divertente, capace di portare qualcosa di diverso dai soliti quiz televisivi. Una mossa vincente anche secondo Papi tant'è che la nuova edizione è proprio a un passo dal diventare realtà: il primo appuntamento stagionale è previsto per giorno 27 agosto su TV8. Ma il sogno di Enrico è un altro... (Continua a leggere dopo la foto)

Come dicevamo in apertura, una delle passioni del padrone di casa di Sarabanda è proprio la musica. Quest'anno ci ha riprovato con un altro tormentone (Un'estate mentale, ndr.) ma senza troppo successo. Il suo obiettivo, come dichiarato in un'intervista a Gay.it, è quello di poter arrivare presto al Festival di Sanremo: "Nonostante la vergogna, stavolta lo farò. Mi dispiace perché Claudio è uno dei miei miti, ma questa volta proprio non posso non farlo. Anche lo scorso anno ero pronto a mandargli il mio inedito, ma poi vinse l’ansia da prestazione e rimasi a guardarlo dal mio divano". Il sogno di Papi sarebbe un duetto: “Sì: sogno di farlo con Orietta Berti, anche se lei è sempre super impegnata”, confida. E racconta di averla contatta già lo scorso anno per tentare l’avventura sanremese anche se senza esito...

Ma che Enrico Papi sia cambiato rispetto al passato è un dato oggettivo. Anche per quanto concerne il suo stato di forma. A TV Sorrisi e Canzoni, infatti, il conduttore TV ha spiegato come sia riuscito - grazie a un nuovo regime alimentare - a passare dalla taglia 52 alla 46. "Tempo fa ho fatto una dieta che mi ha cambiato il fisico. Ero un po’ cicciottello", ha dichiarato l’ex presentatore di Sarabanda, "Sono passato dalla tagli 52 alla 46. Ora nelle foto sembro il figlio di quello che ero un tempo". Il segreto per mantenersi giovane, però, è anche un altro: "Ho un figlio piccolo, Iacopo, di 10 anni, mi tiene molto attivo". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma qual è il segreto del successo della sua dieta? Papi ha spiegato come da anni non mangia più: "Pasta a pranzo e a cena e non faccio più footing, preferisco passeggiare. A volte vedo passare questi cinquantenni che corrono sudati ad agosto e dico: ma sono matti!". Questo, però, non lo fa di certo sentire più vecchio degli altri. Anzi, lui stesso ha confessato: "Di cervello posso avere dai 16 ai 18 anni e come intraprendenza sono ancora un trentenne".

