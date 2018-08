È già stato definito uno dei programmi più attesi del prossimo autunno, anche se in realtà molti faranno appena in tempo a tornare dalle vacanze per godersi dal divano di casa il debutto di Temptation Island Vip, prima edizione in assoluto. Inizierà martedì 11 settembre in prima serata e per quattro settimane il pubblico vedrà le coppie famose in gioco mettere alla prova il loro rapporto. Come annunciato tempo fa, a guidare la trasmissione sarà Simona Ventura. L'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi e di Quelli che il Calcio torna così da grande protagonista nella prima serata di Canale 5. Voluta fortemente da Maria De Filippi, la Ventura si gioca una importante carta della sua carriera dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo. Ed è stata proprio Super Simo, in un video condiviso sul sito di Witty Tv, a ufficializzare le sei coppie che parteciperanno al "nuovo" reality targato Maria De Filippi, che ha stravinto la sfida estiva in versione "nip". (Continua dopo la foto)



Alle prese tra falò e tentazioni in carne e ossa troveremo queste sei coppie: Valeria Marini e Patrick Baldassarri, l'ex marito della Ventura Stefano Bettarini e la nuova compagna Nicoletta Larini, Sossio Aruta e Ursula Bennardo e Nilufar Addati con Giordano Mazzocchi direttamente da Uomini e Donne, il modello Fabio Esposito e la fidanzata che ha il suo stesso cognome Marcella Esposito e infine Andrea Zenga, il figlio dell'ex portiere dell'Inter, e la sua Alessandra Sgolastra.

Il meccanismo del format è molto semplice, lo stesso della versione nip: le coppie vengono portate in un villaggio e poi separate: le donne andranno a vivere con dieci single, dei veri e propri "tentatori". Viceversa, gli uomini saranno 'costretti' a trascorrere 21 giorni in compagnia di dieci ragazze single, sempre tentatrici. Ecco: ma chi ricoprirà il ruolo di tentatori e tentatrici? Anche loro, essendo questa in partenza la versione vip di Temptation, saranno volti noti.

A una manciata di settimane dal via, diverse riviste hanno fatto già qualche nome. Il sito Altro Spettacolo ha parlato di Pierpaolo Pretelli, Andrea Cerioli e Manuel Vallicella (anche se quest’ultimo pare abbia smentito), il settimanale Chi ha svelato il nome di Davide Rossi, mentre per Oggi ci sarà Melissa Castagnoli, l'ex di Mario Balotelli, tra le tentatrici. A questo riepilogo, il sito Bitchyf aggiunge altri due volti noti. È una voce delle ultime ore quella che vuole nel cast dei single Francesco Chiofalo, che abbiamo conosciuto proprio a Temptation Island 2017 come fidanzato di Selvaggia Roma (e con il nomignolo 'Lenticchio') ed Erjona Sulejmani, la ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili che abbiamo visto anche a 'C’è Posta Per Te' con Paola Caruso e gli Oneston.

