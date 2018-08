Mara Venier: non solo è amatissima dal pubblico come conduttrice e opinionista tv - ruolo questo che ha ricoperto spesso negli ultimi anni - ma fa furore anche sui social. I telespettatori che l'adorano (e sono tanti) saranno al settimo cielo perché nella prossima stagione ritroveranno la 'zia Mara' a Domenica In. Lei, è sicuro, non vede l'ora di cominciare e 'riprendersi' il suo programma. Quando il fischio d'inizio? La 43° edizione della storica trasmissione di Raiuno partirà domenica 16 settembre alle 14. Ed è già uscito il promo, con Mara, in camicia rigorosamente bianca, si mostra di spalle mentre segue il ritmo di 'Eh...già 'di Vasco Rossi, frase profetica per la conduttrice inclusa: "Io sono ancora qua, eh già!". Quasi per tutta la durata del filmato la Venier non mostra il suo volto, solo nel finale e durante il ritornello del brano si volta di fronte alla telecamera con un sorriso, ricordando l'appuntamento che la vedrà protagonista per la decima volta. (Continua dopo la foto)



Su Instagram, poi, Mara conta più di un milione di follower e il suo profilo pullula di scatti vintage e di famiglia, pensieri, dediche speciali, video spiritosi e copertine di riviste in cui, soprattutto in questo periodo particolarmente felice della sua carriera, è tra le protagoniste assolute. E se in tv, per esempio quando era opinionista de L'Isola dei Famosi, è spesso tagliente, sui social non è da meno.

Battute e critiche fuori luogo non le accetta la Venier. E così, poco tempo fa, quando un'utente ha commentato la foto del nuovo gruppo di lavoro di Domenica In scrivendo “Tutti giovanissimi!”. Mara non c'è passata sopra. E le ha risposto per le rime: "Grandissima str***etta" - ha tuonato la Venier infuriata - In questa foto (togli pure me) ci sono persone che hanno dato e danno tantissimo alla Rai...rispetto. Questo devi imparare ad avere".





E ora ci risiamo. Mara ri-risponde per le rime a un fan. Succede che a poche settimane dal ritorno a Raiuno con Domenica In, in uno degli ultimi post la "zia Mara" invita tutti a inviarle filmati di canzoni e dediche tramite Whatsapp a un numero di cellulare che pubblica nel filmato stesso. Ma è a quel punto che un follower, pensando di gelarla, le scrive le seguenti parole: "Io ovviamente seguirò solo Barbara D'Urso, lei è una vera fuoricalasse della tv”. La risposta di Mara? Epica: "Fai bene!".

