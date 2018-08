La chiamano 'Queen Mary' o anche affettuosamente, 'Maria la sanguinaria', ma in questo caso 'Wonder Woman' è più appropriato. Maria De Filippi, re Mida di Mediaset, regina incontrastata degli ascolti, che sforna di continuo prodotti di successo, è in vacanza, come sempre, ad Ansedonia. Ci va ogni estate, con la famiglia e spesso qualche amico. Ques'anno, poi, c'è da festeggiare una ricorrenza particolare: il prossimo 28 agosto, il marito, Maurizio Costanzo, spegnerà 80 candeline. Il settimanale Chi l'ha già celebrato dedicando a lui e alla sua Maria la cover dell'ultimo numero della rivista. “Io sono uno che i bilanci li fa spesso e, mai come stavolta, è proprio il caso di dire quanto sono stato fortunato – ha detto il giornalista e conduttore tv - Sono arrivato a questo traguardo in salute e facendo il lavoro che ho sempre sognato. Non amo festeggiare i compleanni, ma pensandoci un regalo lo vorrei: che Maria non smetta mai di volermi così bene”. (Continua dopo la foto)



Sempre riguardo alla famiglia, Costanzo racconta: “Non so se sono stato un buon padre, dovrebbero dirlo loro, ma i miei tre figli sono tutti persone per bene e forse il merito è anche mio. I miei nipoti? Adoro il nostro rito della pizza: ogni 20 giorni vengo nel mio ufficio e mangiamo tutti insieme: adoro ascoltarli. E poi c'è Maria, la persona più importante della mia vita, con la quale festeggio i 23 anni di matrimonio proprio il giorno del mio compleanno. Come facciamo ad andare così d'accordo? Uno dei segreti è dormire separati, che non vuol dire libertinaggio come pensano erroneamente in molti!”.

Doppia festa, allora, il 28 agosto. Ma manca ancora un po' e nel frattempo Maria si gode il meritato relax ad Ansedonia prima di tornare 'in pista'. A proposito di tv, l'11 settembre comincerà Temptation Island Vip, altra sua creazione che debutta con Simona Ventura in veste di conduttrice. Ma torniamo alle vacanze. Inutile soffermarsi ancora sul fisico stratosferico che 'Queen Mary' ha a 56 anni. Tonico, scolpito, merito di tanta attività fisica.





La Maria che vi mostriamo in questo 'video rubato' è totalmente inedita. E spericolata! È riuscita a stare in piedi mentre si cimentava nel wakerboard, che è un mix tra lo sci nautico e lo snowboard. È stata la sua autrice storica, Raffaella Mennoia, a immortalare il momento su Instagram. E a corredo del filmato che ha superato le 67mila visualizzazioni, la Mennoia scrive: “Quando fai una sfida con la tua amica Maria che non ce la farà mai ad uscire dall'acqua al primo tentativo di wakeboard e lei ci riesce...ma posso dire una cosa? Muti #mariawakebordprimotentativo #mariaelosport quanto mi fai ridere te..”. L'avevamo premesso o no che il nome 'Wonder Woman' era perfetto in questo caso?

"Mai fatto in 23 anni di matrimonio". Maria De Filippi, e chi se lo aspettava?