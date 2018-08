“Mi spaventa…”. Federica Panicucci, ecco perché i figli non si vedono mai!

“L'estate è l'unico momento dell'anno in cui posso organizzare i miei viaggi e trascorrere più tempo con i miei figli. Sono spensierata e mi rilasso completamente. Sia io che i miei figli contiamo i giorni per essere liberi di partire. In queste settimane non ci risparmiamo nulla, non c'è nessuna sveglia”. Parole di Federica Panicucci, la regina di Mattino 5 che presto tornerà al lavoro e alla routine quotidiana ma che si sta godendo i suoi ultimi giorni di vacanza insieme al suo compagno Marco Bacini e ai suoi figli Sofia, 13 anni e Mattia, 11, nati dal matrimonio con Mario Fargetta. È un'estate infinita questa per la Panicucci, che si è concessa 3 mesi di riposo in cui, smessi i panni di presentatrici, è tornata a vestire quelli di mamma a tempo pieno, come racconta nell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Un'estate lunghissima in cui Federica e Marco (e i figli di lei) hanno praticamente messo radici nelle spiagge più belle del mondo. Dopo Guadalupe e le Maldive, ora si trovano tutti alle Bahamas. (Continua dopo la foto)



Lo sappiamo anche dai social, dove la Panicucci, che su Instagram conta 618mila follower, in questi mesi ha condiviso spesso 'cartoline' delle sue vacanze. Ma al di là dei panorami mozzafiato, ha anche messo in mostra il suo fisico super. A quasi 51 anni la presentatrice vanta un personale da urlo che farebbe invidia anche alle colleghe ventenni. E non a caso ogni suo scatto fa il pieno di like e di commenti estasiati.

Ma tra le tante foto (moltissime in bikini, da dieci e lode) ci si accorge a colpo d'occhio che mancano quelle con i figli Sofia e Mattia, se non qualche raro scatto da dietro o con il volto oscurato da una emoticon. Perché? Eppure la Panicucci, come abbiamo scritto, sui social non mostra certo timidezza. Il motivo lo spiega nell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “Ciò che mi spaventa è da un lato il cyberbullismo, dall'altro che possano diventare schiavi dell'approvazione altrui. La stima non si costruisce con il numero di like ricevuti in un messaggio”.





Mamma premurosa, Federica. Che al di là del capitolo social, ha un approccio assolutamente libero con i suoi due ragazzi: "In vacanza, lo ammetto, mi piace viziarli. Non abbiamo orari, a volte pranziamo alle 4 del pomeriggio", dice sempre alla rivista. E ancora: "Li ho cresciuti insegnando loro i pericoli a cui possono andare incontro. Sono ragazzi giudiziosi, per mia fortuna, io vigilo ma do loro molta autonomia".

