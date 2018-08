Antonella Clerici ed Elisa Isoardi, sono loro le donne della televisione più chiacchierate di questi mesi. Anche perché tutti sono in attesa di vedere come la futura signora Salvini saprà rimpiazzare la storica padrona di casa de La Prova del Cuoco. Antonella Clerici, per esempio, questa estate 2018 - a differenza delle precedenti, passate in Toscana - ha fatto capolino in Normandia dove ha scelto di restare ancora insieme a Vittorio Garrone. Antonella Clerici in queste settimane ha mantenuto un contatto diretto e continuo con chi la segue sui social, con il suo pubblico. Ha postato le foto delle sue passeggiate in Normandia, lo scatto bellissimo e rubato dopo la doccia, i ricordi del passato, il simpaticissimo selfie con il suo fidanzato e altro ancora. Rarissimi gli scatti della casa in Normandia, ma ne è arrivato un altro che fa comprendere la voglia di serenità di Antonella. "Adoro questo luogo, intimità di questa piccola e romantica casa di campagna", ha scritto nella didascalia accanto alla foto. Uno scatto dall’interno, si vede la campagna oltre la finestra, si immaginano i cavalli correre, la quiete che non è certo l’estate che cercano tanti altri vip. (Continua a leggere dopo la foto)



Ed Elisa Isoardi, invece, come si prepara? A Roma l'attende lo studio della Prova del Cuoco, che proprio in questi giorni le maestranze Rai stanno rinnovando. L'impressione è che il nuovo arrivo voglia connotarsi di un’aria di cambiamento. Ma se la conduttrice pare non avvertire affatto le pressioni di un così delicato passaggio di staffetta, è soprattutto merito di una redazione alquanto collaudata. Questa, che per anni si è occupata della trasmissione mattutina di RaiUno, la attende ora a braccia aperte per mettersi a lavoro sulle nuove puntate. Ma non senza qualche problema... (Continua a leggere dopo la foto)



Certo, l'avventura de La Prova del Cuoco parte malissimo per la compagna di Matteo Salvini. La Isoardi deve dire addio ad alcuni chef storici amatissimi dal pubblico di RaiUno. La futura sposa del Ministro degli Interni, Matteo Salvini, non potrà contare sul supporto e la simpatia di Anna Moroni, Alessandra Spinsi, Marco Bianchi, Roberto Valbuzzi e Daniele Persegani. I cuochi sono parte integrante del cooking-show creato e portato al successo da Antonella Clerici che ha preferito ridurre gli impegni per dedicarsi alla famiglia, con il nuovo amore (il petroliere Garrone) e alla nuova avventura, quella di "Portobello", il programma che fu di Enzo Tortora. (Continua a leggere dopo la foto)



L'addio dei volti storici de La Prova del Cuoco adesso è ufficiale: la scelta, molto probabilmente, è dovuta alla grande amicizia che li lega alla Clerici. Anna Moroni, per esempio, lo aveva già annunciato lo scorso maggio: "Per tanti anni la trasmissione è stata la mia famiglia. E come in tutte le famiglie ci sono state gioie e dispiaceri. Ma è stata comunque un'esperienza stupenda. Mi sono emozionata accanto ad Antonella nel corso della nostra ultima puntata: ho pianto anche io". Che cosa farà ora Anna Moroni? "Tornerò a fare la casalinga; mi occuperò dei miei nipoti e della mia scuola di cucina". risponde al settimanale Spy. Al momento la Isoardi, in onda dal 10 settembre alle 11.30, può fare affidamento solo ed esclusivamente sull’ex rugbista e volto tv Andrea Lo Cicero.

