“Cancro al pancreas”. Grave lutto in tv: l’amatissimo attore è morto a 43 anni

Lutto nel mondo della tv per ragazzi. “Lui”, uno dei volti più amati dai piccoli è morto prematuramente all’età di 43 anni. Stefán Karl Stefánsson, attore islandese che interpretò Robbie Rancido nella serie "Lazy Town" se ne è andato per un cancro al pancreas contro il quale lottava da due anni. Una notizia terribile che ha spezzato tanti cuori, per primo quello della moglie dell’attore – Ólína – che su Facebook ha scritto con dolore: “Il mio amato Stefan non c’è più”. Un lutto che la donna aspettava: il marito era gravemente malato e sapeva che non ci sarebbero state chance di sopravvivere. “Il mio amato Stefan Karl Stefansson, 43 anni, è deceduto dopo aver combattuto il cancro al pancreas per due anni. Come desiderava Stefan, non ci saranno funerali. Le sue spoglie terrene saranno sparse in segreto in un oceano lontano, come da suo desiderio. Tutta la famiglia vuole esprimere sincera gratitudine per il calore ricevuto negli ultimi anni e per il sostegno di amici e fan. Continua a leggere dopo la foto

Era l'ottobre del 2016 e l’attore aveva fatto sapere al mondo di essere malato di cancro al pancreas. Poi, nel 2017, la moglie fa sapere che la situazione è peggiorata. Ma qualcosa sembra cambiare nell’agosto del 2017 quando l’attore fa sapere di non avere metastasi ma di non essere comunque fuori pericolo. Si rifiuta di fare la chemioterapia e la guarigione è praticamente impossibile. Il 10 marzo 2018, Stefánsson comunica che la malattia è tornata e, questa volta, è inoperabile. Continua a leggere dopo la foto

Fino al giorno in cui la moglie non dà l’annuncio della sua morte rivelando che le sue spoglie verranno sparse nell’oceano visto che questa era la sua volontà. Nato nel 1975 in Islanda, Stefán Karl era specializzato in diverse discipline: dalla scherma al tap dancing, dalla danza moderna alla commedia dell'arte, nel 2015 aveva conquistato il mondo del web con la canzone "We are Number One". Deve buona parte del suo successo a Lazy Town, serie gli ha portato tanti premi e riconoscimenti. Continua a leggere dopo la foto

Per esempio un EMIL Award, l'EDDA Award, le nomination agli Emmy Award e la vittoria di un BAFTA Award nel 2006. Ma cosa è Lazy Town? Una serie tv per bambini trasmessa dal 2204 al 2015 in 103 stati. In Italia le prime due stagioni sono andate in onda su Disney Channel, poi su Rai3 e poi ancora su "Cartoonito". Nella serie Stefàn era il cattivo, l’antagonista di Sportacus.

Giornali italiani in lutto: è morto a 72 anni dopo una grave malattia. Cordoglio totale

fbq('track', 'STORIE');