Bye-bye, Ilary. Le Iene, arriva la più amata della tv. Svolta vera

Pare che ormai non ci siano più dubbi: Ilary Blasi sarebbe pronta a lasciare Le Iene. Dopo anni e anni alla conduzione di uno dei programmi più amati della tv, la signora Totti sarebbe pronta a mollare. A quanto pare avrebbe intenzione di dedicarsi anima e corpo alla conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Vip che inizierà tra un mese circa. “Al momento è tutto in divenire, sarà un settembre molto caldo”: questa la frase pronunciata durante l’intervista a ‘Chi’. Dopo quelle parole, è iniziato a circolare il sospetto che riguarda la Blasi. A confermare la notizia anche Dagospia. Ma che cosa è successo tra Ilary e il programma? Ci sono stati screzi? Veramente no, nessuna lite, niente di niente. Il fatto è – questa è la versione ufficiale dei fatti che circola – che Ilary ha dovuto scegliere: gli impegni erano troppi e lei non riusciva a portarli avanti tutti come voleva. Così ha scelto. Il Grande Fratello Vip. Che tornerà il 24 settembre. A ogni modo, negli ultimi giorni circola la voce che anche Teo Mammuccari sia intenzionato a lasciare… Continua a leggere dopo la foto

Ilary non sarebbe la sola. Anche Teo Mammuccari avrebbe intenzione di dire addio allo show. Va bene ma quindi chi prenderà il loro posto? Le indiscrezioni volano… All’inizio si era parlato di un ritorno di Miriam Leone. Il settimanale Oggi aveva infatti scritto: "Miriam Leone, 33 anni, è in un momento professionale molto felice. L’attrice siciliana è infatti richiesta sia dal piccolo, sia dal grande schermo. Gira anche voce che l’ex Miss Italia sogni di salire sul palco dell’Ariston e di affiancare Claudio Baglioni alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo”. Continua a leggere dopo la foto

“Intanto, si mormora che stia trattando con Mediaset per un rientro in grande stile a Le Iene. Sostituirà Ilary Blasi?". Ma pare che non sia la Leone a prendere il posto di Ilary. Poi si è parlato di Melissa Satta: pare infatti che la moglie di Boateng sia pronta ad affrontare nuove sfide. Ci può stare: di recente Melissa ha anche detto addio a Tiki Taka: Ciao a tutti! Dopo 5 meravigliosi anni a Tiki Taka è giunta l’ora di cambiare! Sono pronta a crescere e affrontare nuove sfide. In bocca al lupo a tutta la squadra!”.

Ora, però, arriva la bomba. A sganciarla è Tvblog che fa un nome “grosso”. Secondo il sito in questione a prendere il posto di Ilary Blasi sarà niente meno che Alessia Marcuzzi. Per lei, poi, sarebbe un ritorno: Alessia ha già condotto la trasmissione per otto edizioni a partire dall'autunno 2001. Dal 2001 al 2005 era affiancata da Luca e Paolo poi da Claudio Bisio (sempre nel 2001) e, dal 2002 al 2003, da Enrico Bertolino.

Addio, Ilary. La Blasi fatta fuori all’improvviso da “lei”. Terremoto in tv



