E alla fine è anche giusto così, dopo il polverone che si è portata dietro per le liti con il compagno di conduzione Giancarlo Magalli, anche Adriana Volpe torna a raccogliere qualche soddisfazione. Il suo è stato un vero e proprio periodo nero, adesso però sembra che torni a splendere il sole nella sua vita personale e professionale. "Un sogno che si avvera". Così Adriana Volpe definisce Profumo d' estate, il format originale in tre puntate che la vede debuttare come autrice, e sperimentare dunque "l'emozione della scrittura" che da tempo voleva provare, in onda dal 25 agosto il sabato alle 17.15 su Rai2, per tre settimane. "Per la prima volta conduco un programma che è ideato, scritto e condotto da me", racconta la presentatrice, "sono stati mesi di grandi sacrifici, di notti insonni e lunghe giornate di lavoro ma il risultato mi dà una soddisfazione pazzesca. Spero possa essere l' inizio di un nuovo percorso". (Continua a leggere dopo la foto)

Pronta a ripartire - il 29 settembre - con il contenitore del weekend di Rai2 Mezzogiorno in famiglia insieme a Massimiliano Ossini e concorrente della nuova edizione di Pechino Express (al via il 20 settembre, sempre sulla seconda rete Rai) in coppia con l'ex collega de I fatti tuoi Marcello Cirillo (saranno I Mattutini), la Volpe dopo anni di conduzione condivisa si ritrova finalmente unica padrona di casa di un magazine che si è cucita addosso "come un abito sartoriale". La formula del programma è molto fresca, come si addice ad una trasmissione in onda durante i mesi caldi. (Continua a leggere dopo la foto)

Ambientato in uno studio a cielo aperto fatto di bianchi tendaggi incorniciati dall'azzurro del cielo e dai riflessi del sole, ma con servizi girati in diverse parti d'Italia (dal Friuli alla Puglia, da Bergamo a Venezia), ruoterà attorno al concetto di leggerezza, con un macrotema in ogni puntata (le vacanze, i figli, il matrimonio) declinato attraverso il racconto di ospiti, di rubriche e di consigli dello scanzonato inviato Andrea Pelizzari. Ci saranno inoltre tutorial tutti da ridere della comica Valentina Persia, con l' intento di informare, intrattenere, divertire e far riflettere. (Continua a leggere dopo la foto)

"Ho voluto scrivere un programma che trattasse temi legati alla famiglia, ai valori, allo stile e all'eleganza, con una pennellata, qua e là, di comicità", spiega Adriana, sottolineando che è un titolo "a costo zero" per la tv di Stato, realizzato cioè con "un investimento produttivo importante ma senza pesare sulle casse della Rai perché si tratta di un branded content". Una bella scommessa per la conduttrice, dunque, che ha finalmente la possibilità di dimostrare a chi negli ultimi tempi l'ha attaccata, in primis Giancarlo Magalli, di saper fare il suo mestiere. Perfino come autrice.

