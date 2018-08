Giulia Michelini è sicuramente una delle attrici italiane più popolari e amate. Romana, classe 1985, ha fatto il suo debutto nel mondo delle fiction a 17 anni nei panni della sorella di Claudia Pandolfi nel poliziesco di Canale 5 'Distretto di Polizia'. Nel 2003, poi, l'abbiamo ritrovata sul grande schermo nella pellicola firmata dal regista Gabriele Muccino 'Ricordati di me'. Negli anni successivi arrivano la miniserie 'Paolo Borsellino' e la fiction 'R.I.S. – Delitti imperfetti', senza dimenticarci del suo ruolo nel film per il cinema 'La ragazza del lago' al fianco di Toni Servillo e Valeria Golino e, giusto per citare un altro dei suoi numerosi lavori, in 'Cado dalle nubi' con Checco Zalone. Il successo più grande, però, arriva nel 2009 grazie alla serie tv targata Mediaset 'Squadra antimafia – Palermo oggi' in cui la Michelini interpreta Rosy Abaye, personaggio che veste per ben 7 stagioni, fino al 2015, e le dà una popolarità tale da diventare poi protagonista assoluta nello spin off di Squadra Antimafia dedicato appunto a Rosy Abate. (Continua dopo la foto)



Quest'anno, poi, l'abbiamo vista anche ad Amici di Maria De Filippi: Giulia, che sul palco del Serale si è distinta anche per lo stile, ha infatti fatto parte della commissione esterna di Amici 2018 con Ermal Meta, Simona Ventura, Heather Parisi e l’ex compagno di set Marco Bocci. La vita privata? L'attrice romana oggi 33enne in passato è stata legata a Giorgio Pasotti, poi ha avuto una relazione con il collega Andrea Napoleoni, conosciuto sul set di 'Ricordati di me' di Muccino. Ma in una recente intervista a Le Iene Giulia ha rivelato di essere attualmente single.

Non tutti però sanno che la Michelini è anche diventata mamma da giovanissima. Aveva 19 anni quando è rimasta incinta dell'allora compagno Giorgio Cesaruolo, istruttore del Circolo Velico di Ventotene che “fa il velista in giro per il mondo e vede il bambino pochissimo. Sono stata con lui sette anni, a partire dai miei 17”, come ha raccontato al settimanale Grazia. Quando è rimasta incinta, non ha avuto subito l’appoggio dei genitori: “Sono andata via di casa e per sei mesi non ci siamo parlati. Poi, quando ha iniziato a spuntarmi la pancia, si sono riavvicinati. Mi iscrissi anche a Giurisprudenza per farli contenti, anche se non ho mai dato un esame. Oggi mio figlio è la luce dei loro occhi, non so come farebbero se non ci fosse”.





Il figlio di Giulia si chiama Giulio Cosimo e l'altro giorno l'attrice ha stupito tutti i suoi follower di Instagram (ne conta quasi 500mila) pubblicando un suo scatto. Cosa rara, e infatti la foto insieme al ragazzino in vacanza, al mare, ha totalizzato centinaia di commenti, oltre a più di 49mila cuoricini. “Ma hai un figlio così grande? Ma quanti anni ha? Complimenti”, le scrive un'utente. E ancora, si legge sotto al post: “Ma è tuo figlio?”, “Bellissimi ! Non sapevo avessi un figlio... Spero un giorno di incontrarti per le vie di Roma”.

Amici, Giulia Michelini stupisce. In studio si è presentata così. Non potete non averci fatto caso