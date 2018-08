Impossibile aver dimenticato Marina La Rosa del Grande Fratello, anche perché la siciliana subito soprannominata la 'gatta morta' è stata tra i protagonisti della primissima edizione del reality. Come vola il tempo: sono già passati diciotto anni da quando l'oggi 41enne mamma di due figli varcava la porta rossa di Cinecittà. Correva l’anno 2000 e in Italia debuttava la prima edizione del reality show Grande Fratello. Tra i concorrenti anche la studentessa 23enne siciliana Marina, oltre a Cristina Plevani, che ha poi vinto quell'edizione, e il compianto Pietro Taricone, giusto per fare due nomi. Sono passati tanti anni, ma il 'vizio' di sedurre (da qui era nato il soprannome 'gatta morta'), Marina non l'ha certo perso. Basta dare un'occhiata al suo profilo Instagram, dove in questi giorni d'agosto l'ex gieffina ha pubblicato un sexy video in intimo. Non manca però un po' di sana ironia: la clip, infatti, è la parodia di uno spot di moda. Di Dolce e Gabbana, per la precisione. (Continua dopo la foto)



Si tratta di una challenge che circola su Instagram da qualche tempo. "Am I Dolce&Gabbana enough?" ("Sono abbastanza Dolce&Gabbana?") è stato il refrain di un recente spot della celebre maison d'alta moda che aveva prodotto mini video con protagoniste modelle come Eva Herzigova e Naomi Campbell che pronunciavano solo queste parole indossando i capi dell'ultima collezione, riporta il sito TgCom24. Le clip hanno fatto subito il giro della rete e molti si sono lanciati in imitazioni tanto da scatenare una vera e propria sfida.

E tra i vari vip che si sono 'lanciati', ecco anche Marina La Rosa, sexy e provocante in lingerie tra pizzi e trasparenze. Non c'è che dire: a 18 anni da quando aveva stregato gli italiani, la siciliana è in grande forma. Spot sì, ma condito da ironia. Perché la ex gieffina commenta così il video che è stato visualizzato da più di 4mila persone: “Eccolo il nuovo spot. Perché sarà di certo interessante essere 'abbastanza dolce&gabbana' ma essere Marina La Rosa lo è molto di più”.





Nello scenario mozzafiato di Alicudi, in Sicilia, ecco che Marina, che negli anni ha anche partecipato come opinionista in alcuni programmi tv e recitato in teatro, posta la clip che è stata subito ripresa da siti e giornali. Persino lo stilista Stefano Gabbana (che si era cimentato a sua volta nella challange ed è stato taggato nello spot da Marina) ha apprezzato molto la clip e non ha esitato a commentare il video.

