“Cosa ci è successo”. Paura per Caterina Balivo e famiglia. Fan preoccupati

Caterina Balivo è pronta a una nuova avventura televisiva. A settembre, infatti, la vedremo sul piccolo schermo TV, sempre sulle frequenze Rai, impegnata con 'Vieni da me', un nuovo show televisivo che promette davvero bene. La conduttrice campana nei giorni scorsi è stata 'tirata in ballo' da Bianca Guaccero che, invece, prenderà il timone di Detto Fatto su RaiDue: "Ho rispetto del fatto che Detto Fatto sia una sua creatura - ha detto l'attrice italiana a proposito della Balivo - e condivido la sua scelta di lasciarlo, per crescere professionalmente, sarà stato anche doloroso. Detto questo, lei ha il suo stile e io avrò il mio. Ho apprezzato la sua eleganza nel trattare gli ospiti o i temi di gossip. La differenza tra noi direi che è tutta nelle nostre diverse personalità". Insomma, stoccate che promettono certamente scintille. Intanto, però, Caterina si gode gli ultimi giorni di vacanza con la allegra famigliola e condivide 'parecchio' della sua vita privata sui social. Anche un particolare che ieri non è sfuggito ai fan... (Continua a leggere dopo la foto)



Nella giornata di ieri, su Instagram, Caterina Balivo ha fatto preoccupare i follower. La conduttrice, in vacanza all'Argentario in Toscana, ha postato su Instagram un messaggio enigmatico: "Stamattina sorrido per dire grazie alla vita... un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte". Nella foto la Balivo si mostra sorridente in costume intero blu e tranquillizza i suoi followers. E poi aggiunge: "Devo metabolizzare". (Continua a leggere dopo la foto)

Insomma, Caterina lancia l'amo e il pesce abbocca ma decide di lasciarlo in mare. Una metafora per evidenziare come sì, la Balivo nello specifico non abbia avuto voglia di condividere tutti i particolari con i follower ma solo di accennare l'accaduto e far 'scatenare' la morbosa curiosità che contraddistingue il mondo dei social. La padrona di casa di 'Vieni da me' adesso si gode la figlioletta Cora prima di tornare al lavoro... (Continua a leggere dopo la foto)



Su Instagram, invece, dopo il messaggio di Caterina, si sono susseguite le ipotesi più disparate su cosa possa essere successo a Caterina Balivo. Da settembre, dunque, tornerà su RaiUno con il contenitore pomeridiano "Vieni da me". E chissà, a questo punto, che Caterina non racconti proprio durante il suo nuovo programma cosa le è capitato.

Leggi anche:

“Non decido io”. Scoppia la polemica su Caterina Balivo. Tutto per quel video…