Giorni difficili per Alessia Cammarota e la sua famiglia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta affrontando un grave lutto. È venuto a mancare il nonno di Alessia, al quale la moglie di Aldo Palmeri era molto legata. Tanto che Aldo e Alessia, una volta appresa la notizia, hanno subito lasciato Catania per correre a Napoli, dove si trova una parte della famiglia della Cammarota (gli altri parenti sono a Roma). A rivelare la notizia è stata la stessa Alessia su Instagram, attraverso il gioco delle domande. Subito sono giunte tante condoglianze alla ragazza, da sempre attaccata alla sua famiglia d’origine. “Momentaneamente siamo fuori Catania. È venuto a mancare mio nonno. Siamo saliti per l’ultimo saluto”, ha scritto Alessia Cammarota su Instagram. Una risposta dura e inaspettata, arrivata a chi ha chiesto semplicemente alla giovane delle condizioni meteo di Catania, la città dove Aldo e Alessia vivono. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo un’iniziale convivenza a Roma, infatti, Palmeri ha deciso di tornare nella sua Sicilia. E la Cammarota lo ha seguito, lasciando per lui il lavoro in un centro estetico della Capitale. Alessia e Aldo hanno poi aperto insieme il Keep Up, uno tra i pub più frequentati nel catanese. Nonostante il recente lutto, Niccolò e Leonardo – i figli di Aldo e Alessia – stanno benone. È la Cammarota a puntualizzarlo sempre su Instagram rispondendo alle curiose domande dei telespettatori di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)

Come rivelato a Uomini e Donne Magazine, Alessia e Aldo sono genitori premurosi e attenti, ma non vogliono assolutamente mettere da parte il loro amore, la loro storia. E così, appena possono, scappano via per una breve fuga romantica, una di quelle che servono a ritrovarsi e a non perdere l’ardore dei primi tempi. “Quando possiamo facciamo una piccola fuga romantica di qualche ora, per stare del tempo da soli". (Continua a leggere dopo la foto)

"Torniamo nel nostro posto del cuore, al Castello Camemi di Vizzini (situato in provincia di Catania), dove ci siam sposati, e ci concediamo una cena e una notte solo per noi due“, ha raccontato Alessia Cammarota (che di recente si è rifatta il seno) alla rivista del programma di Maria De Filippi. L’ultima fuga romantica risale alla scorsa settimana ed è servita a sugellare ancora di più l’amore tra Aldo e Alessia che, qualche anno fa, ha subito una battuta d’arresto.

Ti potrebbe interessare anche: Fabrizio Corona e Ludovica Valli: bomba gossip, li hanno beccati insieme. Lei risponde così