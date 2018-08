Chi segue il calcio in televisione la conoscerà senza dubbio. Parliamo di Jolanda De Rienzo, giornalista e conduttrice di punta del canale SportItalia. La 'bella' giornalista, nata a Napoli il 23 marzo del 1984, fa spesso molto discutere. Fin dagli inizi della sua carriera, infatti, si è sempre messa in mostra per le sue curve 'mozzafiato'. Ha mosso i primi passi nel mondo editoriale grazie alla trasmissione 'Gol di Notte', in onda su una emittente privata locale, interamente dedicata alla squadra di calcio del Napoli, dove ne è una grandissima tifosa. La De Rienzo, non si è occupata soltanto di calcio. Infatti, nei primi anni della sua carriera ha condotto anche una trasmissione chiamata 'Restate con noi' che si occupava di salute e benessere. La sua esperienza con il mondo del calcio continua con la trasmissione 'Gol Show', affiancata, nella conduzione, dal giornalista di Sport Mediaset Walter De Maggio. Celebre il litigio tra i due: in una puntata dell’aprile del 2014, dopo averle detto pubblicamente che era emotivamente legata al Napoli di Walter Mazzarri, vista la sua relazione con Nicoló Frastalupi, allora vice allenatore del tecnico toscano, Jolanda andò su tutte le furie e abbandonò lo studio. (Continua a leggere dopo la foto)



Dal 2014 la De Rienzo è iniziata a diventare famosa in tutta Italia: con la conduzione della trasmissione 'Aspettando Calciomercato', ha contribuito alla rinascita del canale Sportitalia, insieme ad altre conduttrici come Eleonora Boi, Deborah Schirru e Sarah Castellana. Per l'emittente di Criscitiello, oltre alla conduzione di questa trasmissione, ha condotto anche un focus sulla Lega Pro e le dirette live per le partite di Champions League. Nell'ultimo anno, però, pare che Jolanda sia stata messa alla porta tanto da non aver commentato quasi mai il calciomercato sul Canale 60 di Sportitalia. Lei, per correre ai ripari, si è inventata un appuntamento del tutto particolare con i suoi follower... (Continua a leggere dopo la foto)





Su Facebook, infatti, Jolanda si è lasciata andare a una diretta informativa sulle ultime di calciomercato ma con un vestitino del tutto particolare. Tant'è che qualcuno le ha definite, maliziosamente, "le ultime bombe di calciomercato". La De Rienzo ha pubblicato su Facebook il suo commento sulle 24 ore finali di trattative di Serie A e Serie B. L'attenzione degli appassionati di calcio, però, si è concentrata tutta sul clamoroso décolleté esibito da Jolanda, con tanto di volgari e irriferibili giudizi sulla sua professionalità. "Potresti essere anche una brava giornalista ma vestita così non sei credibile affatto la gente cosa può pensare io per primo, esempio Giorgia Rossi bellissima bravissima ma non si veste da ... scusa se te lo dico", scrive un follower. Un altro gli fa eco: "Dai jolanda. Nn lamentarti se ti si dice di tutto. Ti vesti come una... Inutile dire altro. Metti in mostra le zizze così...". (Continua a leggere dopo la foto)



Jolanda De Rienzo non ha risposto ai commenti degli haters ma si è concessa un altro post su Facebook. "Grazie di ❤ a tutti per il grande seguito di ieri!!! 📺🎉⚽ Siete davvero speciali!!!❤ Il #calciomercato è la mia casa ed è stato un onore raccontarlo su #sportitalia ⚽👍🏽 Ora un po’ di relax e un momento di riflessione...Non conosco il mio futuro, so solo che sarà Speciale...perché siamo noi a fare in modo che sia così!!!".

