Per Chiara Ferragni ultime due settimane da semplice 'compagna' di Fedez. La mamma di Leone è prossima a dire sì al suo Federico: il matrimonio è in programma il prossimo 1 settembre 2018 a Noto, in Sicilia, e ci saranno davvero tutti. O almeno, quasi. Perché il grande assente all'evento sarà Fabio Rovazzi, lo ha confermato lui stesso nei giorni scorsi in una lunga intervista dove si è detto 'deluso' e 'sofferente' per la rottura dei rapporti con Fedez e Chiara. Intanto, la mamma Chiaretta è al centro delle polemiche: le discussioni social riguardano il look della Ferragni, accusata di vestirsi in maniera troppo sexy per essere una mamma. Come si intuisce, la pietra dello scandalo sono ancora una volta delle foto pubblicate su Instagram ma, per ora, la futura signora Fedez sta lasciando correre senza rispondere alle accuse e non cadere in tentazione. Le folle, insomma, vorrebbero una Ferragni agghindata in maniera più dolce e materna, è proprio il caso di dirlo. Lei e il futuro marito però non hanno trasceso e, anzi, si sono messi a rispondere educatamente a diverse critiche, spiegando anche che non solo lui accoglie di buon grado le scelte di look di Chiara ma apprezza anche il suo stile... (Continua a leggere dopo la foto)

Ma Chiara avrà avuto una brava insegnante in casa quindi il ruolo di mamma saprà sicuramente svolgerlo. Parliamo di Marina Di Guardo, scrittrice e diventata nota per essere proprio la signora che ha messo al mondo la fashion-blogger più importante del mondo. Marina, 55 anni e scrittrice di professione, ha pubblicato numerosi thriller. L’ultimo romanzo si intitola 'Com’è giusto che sia' e racconta la storia di una serial killer donna alle prese con uomini violenti e brutali. Una storia che riprende in qualche modo lo scandalo Weinstein e le accuse di molestie arrivate dalle donne di tutto il mondo, famose e non. (Continua a leggere dopo la foto)



A sentire Marina - in una recente intervista al Corriere della Sera - Chiara è diventata una donna forte anche grazie alla mamma: "Quando sono nata, primogenita, mio padre avrebbe voluto un maschio e questa cosa me l’ha sempre fatta pesare, mettendomi dietro agli altri, i miei fratelli. Per lui ero invisibile e di questo ho sofferto moltissimo (…). Ragion per cui ho sempre cercato di far sentire le mie figlie [Marina ha tre figlie n.d.r] importanti, capaci, con autostima". Adesso Di Guardo è CEO e presidente della "Tbs crew", impero virtuale fondato con il suo ex fidanzato Riccardo Pozzoli. Bionda e bellissima, sul web Marina sfoggia outfit adatti ad una signora della sua età e con classe fa invidia alle giovanissime influencer del fashion che no, non hanno tutti i suoi seguaci. Su Real Time è impegnata, in coppia con il compagno Antonio, nella gara per cuochi provetti vip all'interno del programma condotto da Benedetta Parodi, "Bake Off Italia Celebrity", che ha lo scopo benefico di mettere i dolci in forno a favore dell'Unicef. Mentre è tutto pronto per avviare un nuovo progetto lavorativo... (Continua a leggere dopo la foto)



Mara Venier è pronta ad accogliere nel suo salotto proprio mamma Marina. La scrittrice prenderà parte alla prossima edizione di Domenica In, in partenza il prossimo settembre. A darne notizia è Davide Maggio: "Sono previsti molti personaggi che potrebbero incuriosire il pubblico. Il programma sarà suddiviso in cinque blocchi: un’arena in cui si discuterà di temi caldi, un’intervista, il cruciverbone, un talk dedicato al gossip e ed infine un’altra intervista". Il tutto commentato dai tanti ospiti in studio tra i quali, appunto, Marina Di Guardo.

