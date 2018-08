È tutto pronto: sarà la nuova padrona di casa di Detto Fatto. Ma Bianca Guaccero deve pensare anche a ricostruire anche la sua vita privata. La conduttrice televisiva, ammirata in passato anche sul set cinematografico grazie a pellicole come Capri e Sotto copertura – La cattura di Zagaria, sta facendo molto discutere nelle ultime ore dopo alcune interviste rilasciate. Nei giorni scorsi, infatti, la bella Bianca ha sottolineato come abbia sofferto la separazione dal marito: "Avevo sottovalutato il peso della separazione – ha confessato a 'Oggi' - ho scoperto dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare. Ma ringrazio tutto quello che è successo perché mi ha dato una consapevolezza e una forza che non credevo di possedere. Mi ha costretta a fare i conti con le mie insicurezze e mi ha insegnato ad accettare me stessa nel bene e nel male". E proprio le sue insicurezze sono, come rivela lei a Vanity Fair, quelle di tutte le mamme single con una figlia da dover 'tirar su'. Bianca Guaccero, inoltre, nelle ultime settimane è finita al centro delle cronache rosa. Il motivo? Il suo stato di salute e una forma non proprio ottimale. L’attrice, prossima conduttrice di Detto Fatto, originaria di Bitonto, è apparsa piuttosto dimagrita sui social tanto da gettare in allarme i follower che la seguono di solito e che le hanno palesemente consigliato di ingrassare un po’. "Sei troppo magra... ma cosa ti è successo Bianca?"si chiede una fan, "Mettilo qualche chiletto !! eri più bella prima" sentenzia un’altra. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma bisogna davvero preoccuparsi per lo stato di salute della bella Bianca? A tranquillizzare i fan ci ha pensato la diretta interessata:"Mangio, mi alleno vivo e cerco di lottare ogni giorno contro le mie paure per essere una persona migliore… sono in pace col mio corpo. Credo che il reale problema sia legato al fatto che bisognerebbe invece virare il nostro interesse verso l’unica cosa che dovrebbe davvero meritare La nostra attenzione, e cioè il nostro essere e rimanere umani. Ecco lì si scoprirebbe che c’è talmente tanto da guardare, che il resto non sarebbe che una conseguenza. Vvb". Solo stress e tanto lavoro per la Guaccero. (Continua a leggere dopo la foto)



E a proposito di lavoro, a Il Giornale, Bianca dà una 'stoccata' a Caterina Balivo. "Non sono la classica conduttrice - spiega la Guaccero -. Ci metterò la mia passione per la recitazione, il canto e il ballo. In più, la mia voglia di divertire o divertirmi, che magari la gente conosce di meno". E ancora, sul programma televisivo, Bianca sottolinea: "Cercheremo di non stravolgere il format, ma di creare inserti di spettacolo, altrimenti non avrebbe avuto senso scegliere una conduttrice come me, che sono un'attrice...", marcando le differenze con chi l'ha preceduta. (Continua a leggere dopo la foto)



"Ho rispetto del fatto che Detto Fatto sia una sua creatura - commenta Bianca Guaccero a proposito della Balivo - e condivido la sua scelta di lasciarlo, per crescere professionalmente, sarà stato anche doloroso. Detto questo, lei ha il suo stile e io avrò il mio. Ho apprezzato la sua eleganza nel trattare gli ospiti o i temi di gossip. La differenza tra noi direi che è tutta nelle nostre diverse personalità".

