Per Adriana Volpe l'inizio di questo nuovo anno, il 2018, non è stato per nulla semplice. Lo scorso aprile, infatti, ha rischiato di morire insieme alla figlioletta. Lì, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro al mondo, ovvero le mura domestiche, si sono alzate le fiamme ed è divampato un incendio che ha rischiato di causare un'immane tragedia. Qualche settimana fa ne ha parlato direttamente Adriana: "Dopo essermi fatta la doccia sono andata a svegliare mia figlia Gisele e ho lasciato acceso lo scaldino elettrico in modo che lei trovasse il bagno caldo. Mentre ero nella cameretta di Gisele, ho sentito un rumore molto forte e ho pensato che lo scaldino, appoggiato su un mobiletto, fosse caduto per terra. Poco dopo ho avvertito anche un forte odore di plastica bruciata e mi sono subito precipitata in bagno". La scoperta è stata drammatica: "Non potevo credere ai miei occhi, perché lo scaldino era esploso e le fiamme erano alte un metro! Avrebbero potuto prendere fuoco anche i tappetini e le tende, a quel punto sarebbe diventato molto difficile gestire l'incendio". Per fortuna, Adriana Volpe ha avuto la freddezza di far allontanare la figlia e domare le fiamme con un secchio d'acqua. (Continua a leggere dopo la foto)



Adesso, invece, per la Volpe si parla solo e soltanto di impegni televisivi. Impegnata sul set di 'Profumi d'estate', l'ex conduttrice di Affari Vostri ha intrapreso anche un adventure-game. Parliamo del reality-show di RaiDue, Pechino Express, dove la Volpe ha fatto coppia con Marcello Cirillo. Entrambi li abbiamo conosciuti grazie a Giancarlo Magalli negli studi, appunto de I Fatti Vostri. Nelle scorse settimane proprio il noto conduttore è tornato a parlare di Adriana Volpe: tra i due i rapporti sono tutt'altro che idilliaci dopo le scaramucce 'lavorative' rese pubbliche sul piccolo schermo TV. Per Magalli: "Oramai è un storia passata. Sono ancora vittima di certe voci messe in giro dalla Volpe ma tutte le donne che hanno lavorato con me possono tranquillamente testimoniare quanto non sia misogino o prepotente sul lavoro". Ma c'è chi non la pensa affatto come lui... (Continua a leggere dopo la foto)



Terminate le registrazioni in Africa per quanto concerne le puntate di Pechino Express 7, Marcello Cirillo si è raccontato a Vero TV dove ha parlato di un rapporto 'incredibile' con Adriana Volpe. L'ex volto noto di Affari Vostri ha preso le difese a spada tratta dell’altra metà de I Mattutini di Pechino Express: "Ho scoperto un’Adriana se possibile ancora più coraggiosa, ho percepito un sentimento nobile e ancora più forte di amicizia a legarci. Ho capito la determinazione e il talento con cui è stata capace di costruirsi, giorno dopo giorno, una straordinaria carriera… Quell’ammirevole tenacia che magari alcune persone ‘cattive’ non hanno compreso". Il riferimento è chiaramente a Giancarlo Magalli. (Continua a leggere dopo la foto)



Che per Adriana questo sia un periodo di vita assolutamente diverso lo conferma anche il ritrovato rapporto con Manlia Nazzaro. L'ex Miss Italia in passato aveva accusato la Volpe di essere una raccomandata e non aver mai fatto nulla di diverso in televisione. Nelle scorse settimane, a luglio 2018, finalmente la stretta di mano e la ritrovata serenità tra le due 'conduttrici' in quota Rai.

