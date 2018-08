Durante l'ultima edizione di Uomini e Donne Trono Over è stato uno dei personaggi più chiacchierato. Marco Firpo, adesso, potrebbe decidere di far ritorno nel salotto di Maria De Filippi. L'unico paletto che rischierebbe di frenarlo è la decisione - non ancora confermata - di Queen Mary: evitare la presenza di minestre riscaldate. I buoni risultati, in termini di share e audience, dello scorso anno non bastano alla De Filippi: il programma, infatti, ha fatto registrare una leve flessione. Per correre ai ripari, dunque, si potrebbe presto cambiare 'strategia' e abbandonare il ritorno di vecchi personaggi: il rischio è quello di vedere sempre le stesse facce. Ma dicevamo di Marco Firpo, il personaggio protagonista a Uomini e Donne in relazione alla storia d'amore tra Gemma e Giorgio. Ed è stata proprio la dama 'torinese' la sua preda nel salotto di Maria De Filippi. I due hanno avuto un lungo corteggiamento e una brevissima relazione. Ma Marco, lo scorso aprile, ha rischiato di lasciare il mondo terreno anzitempo... (Continua a leggere dopo la foto)



Marco Firpo, ex fidanzato di Tina Cipollari, ha rischiato di morire. Ad aprile, infatti, è stato operato d'urgenza al cuore. Il ligure, come raccontato in un’intervista concessa al settimanale Diva e Donna, ha rischiato di lasciarci le penne. È lui stesso, per fortuna, a poter raccontare la disavventura: Marco si è dovuto sottoporre a due interventi ravvicinati per via di alcune complicazioni. "Nell’ultimo intervento, a pochi mesi di distanza dal primo in cui mi avevano sostituito una valvola che non si chiudeva bene, ho rischiato di morire. Ho avuto una endocardite, un’infezione che si era mangiata la valvola sostituita e mi provocava dolori ovunque", ha raccontato Firpo. (Continua a leggere dopo la foto)



La convalescenza non è stata delle più semplici per l'ex fidanzato di Gemma Galgani. Il periodo post-operazione non è stato dei più facili: ha dovuto prendere un sacco di antibiotici che lo hanno portato ad avere problemi ai denti, alle gambe, alle braccia. Oggi, fortunatamente, Marco sta meglio anche grazie a una serie di accorgimenti: per la riabilitazione fa dieci chilometri al giorno di camminata veloce, ma anche yoga e meditazione. Senza dimenticare l’alimentazione sana. E su Gemma Galgani, in occasione dell'intervista al settimanale Diva e Donna, ha spiegato come ormai non ci sia più alcun trasporto né possibilità di tornare insieme: "Gemma è molto divertente. Una persona a cui hai voluto molto bene e di cui sei stato innamorato non si dimentica, ma non c’è più quel trasporto. L’amore deve essere coltivato, altrimenti scema, e noi ci siamo persi, ma serenamente". (Continua a leggere dopo la foto)



Marco Firpo, 56 anni, è pronto a tornare nel salotto di Uomini e Donne. Lui, finito a Striscia La Notizia per la clamorosa somiglianza con Alberto Mezzetti - vincitore del Grande Fratello 15 -, al settimanale Diva e Donna ha voluto ringraziare Queen Mary per la vicinanza durante il periodo difficile di salute. "Lei è una persona fantastica...".

