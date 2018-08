Raffaello Tonon torna a far parlare di sé nelle ultime ore. L’opinionista e vincitore de La Fattoria è apparso in televisione visibilmente dimagrito e molto più carismatico rispetto al lontano 2005, anno della sua vittoria al reality condotto da Barbara D’Urso, e in molti si chiedono quale sia il suo segreto. Come si sa, diverso tempo fa si è scoperto che Tonon ha deciso di sottoporsi ad un intervento di liposcultura per eliminare i chili in più senza faticose sessioni in palestra e dieta mirata. L’ex gieffino, ammirato nella casa del Grande Fratello in occasione della seconda edizione 'Vip', non ha mai nascosto di aver migliorato il suo aspetto grazie alla chirurgia estetica. Adesso grazie all'intervento chirurgico, Raffaello non ha più problemi di autostima e confida: "Oggi mi tolgo la maglietta senza problemi e mi piaccio", mentre sul costo dell’operazione inoltre spiega: "È costata circa quindicimila euro. Non c’è investimento migliore, quando ti vedi bello ricominci a vivere". Già quando era nella casa del Grande Fratello, la sua ex fidanzata aveva zittito tutte quelle voci su una presunta omosessualità di Tonon. Anche se per Raffaello, l'intervento della sua ex non "ha rivendicato la mia eterosessualità, lei è andata in tv per parlare della nostra storia d'amore". Ora, però, a parlare - in punta di piedi - è proprio l'opinionista. (Continua a leggere dopo la foto)



"La popolarità - dice Tonon a Gay.it - ha tantissimi pregi e ritengo che ci dovrebbe essere anche quello di avere la possibilità di decidere se rendere pubblica anche la propria vita, o meno. Morbosità nei confronti della mia sessualità? Forse perché ho dei modi molto affettati? Ad ogni modo, quando mi rivolgo ad uno chef, ad un otorino-laringoiatra o ad un meccanico, non sto lì a pensare se è sposato, se ha figli, se è etero, gay e chi più ne ha più ne metta. Mi rapporto con lui per quello che mi ha offerto e non per quello che succede nella sua vita più privata". E a proposito della sua vita privata, c'è un importante gossip delle ultime ore...



Il settimanale 'Oggi' attribuisce a Raffaello una nuova storia d'amore. Il settimanale ha riportato la notizia riguardo la nuova fiamma dello speaker radiofonico, ma niente è stato aggiunto sul giornale riguardo l'identità di questa misteriosa ragazza (che attualmente quindi rimane sconosciuta). Quello che al momento si sa, rifacendoci al gossip riportato dal settimanale in edicola, è che: "Pare che l'ex gieffino vip abbia trovato la passione in Sardegna, dove trasmette il suo programma radiofonico". Ma chi è questa donna che ha conquistato il cuore di Tonon? Sarà magari il diretto interessato a fare chiarezza sulla questione o forse, vista la solita riservatezza al riguardo, bisognerà aspettare ancora un po' per saperne di più. Proprio dopo pochi giorni l'intervista a Spy dove Raffaello si è detto: "Solo innamorato di me stesso".



Dell'esperienza del Grande Fratello Vip 2 Raffaello porterà con sé, per sempre, l'amicizia con Luca Onestini. Fuori dalla casa del reality-show Endemol i due, ribattezzati dai loro fan “Gli Oneston”, continuano infatti a frequentarsi e ad andare molto d’accordo anche dopo il reality. "Luca mi ha cambiato la vita in meglio" aveva detto Tonon a Verissimo mesi fa e la loro amicizia, ancora oggi, è una cosa a cui entrambi sembrano molto tenere.

