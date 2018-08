Lorella Cuccarini è una donna piena di impegni. Ma non solo professionali. Ed è certamente una delle più amate dagli italiani. Nonostante Heater Parisi, nel corso della 'Mia nemica amatissima', show televisivo del 2016, l'abbia definito (scherzando, ndr.): "Dicono che sei fredda, maestrina, rigida, che interrompi sempre e, soprattutto, che sei bigotta". E dopo il set cinematografico, toccherà al teatro. Lorella, una mamma al cubo: non solo a casa e in tv, ma anche a teatro, dove ha appena concluso il tour di uno «spettacolo di parola», una prosa cauta (scritta e diretta da Gabriele Pignotta), Non mi hai più detto ti amo, accanto ad un altro suo storico partner, Giampiero Ingrassia: "Qui impersono una moglie prodiga e madre di due adolescenti, che è soprattutto una donna bisognosa di riscatto". Intanto, però, Lorella Cuccarini si è divertita a vivere una nuova esperienza sul set de "L'isola di Pietro 2". (Continua a leggere dopo la foto)



In qualità di attrice, infatti, la bella Lorella ha spiegato al settimanale Oggi: "Un'esperienza davvero emozionante per me. Sì, di fiction ne ho fatte in passato, mi è sempre piaciuta molto. Ma l'ultima esperienza risale allo 'Zio d'America' con Christian De Sica. E poi è stato bello ritrovarsi insieme a Gianni. Abbiamo vissuto mesi insieme nel 2002 quando abbiamo fatto il sabato sera con 'Uno di noi'. Me lo ricordo sempre sul tapis roulant che correva. Ci siamo incontrati nuovamente anche quando ero a 'Domenica In' e lui preparava il Festival di Sanremo". Con la regia di Giulio Manfredonia nel cast ci saranno anche Chiara Baschetti, Michele Rosiello e Cesare Bocci. "L'Isola di Pietro 2" vedrà Lorella Cuccarini impegnata nei panni di Isabella Sulci, la mamma di Matteo, interpretato già dalla prima serie da Federico Russo. (Continua a leggere dopo la foto)



Lorella, poi, racconta a trecentosessanta gradi il suo lato sentimentale. La Cuccarini, infatti, rivendica la scelta di aver sempre lavorato nonostante le quattro maternità: "Ho sempre creduto non fosse giusto sacrificare il lavoro alla famiglia. Come ogni donna sono multitasking, ho fatto fatica a far quadrare tutto ma ne è valsa la pena". E su suo marito, Silvio Testi, sposato nel 1991: "Ci è andata bene, ci vuole una certa dose di fortuna ma anche tanta buona volontà. Noi ci abbiamo lavorato tanto sul nostro rapporto e continuiamo a farlo". A tal proposito, in amore Lorella adora essere dominata: "Ma il sesso in quanto tale non è l’unica cura anti invecchiamento, ci vuole sempre un buon mix, ma è un ottimo alleato per mantenersi giovani e radiose". (Continua a leggere dopo la foto)



La Cuccarini, mamma di quattro figli, non si nega sull’educazione sessuale data ai suoi 'pargoli'. Anzi, lei si dimostra una mamma molto alla mano: "Mi sono sempre confrontata con loro come se avessi davanti persone mature. Sanno che i bambini non nascono sotto i cavoli, per intenderci. In casa ne parliamo senza reticenze". E quando le si chiede quale possa essere l'uomo per il quale farebbe una follia, oltre il marito Silvio, la Cuccarini rivela: "Una pazzia? – confessa – Con Hugh Jackman: se lo incontrassi, è uno da cui dovrei proprio stare lontana".

