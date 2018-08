Stefano De Martino, la sua estate bollente la sta 'consumando' in quel di Ibiza. L'ex ballerino di Amici, per la prima volta, nei giorni scorsi ha reso nota la presenza di Gilda Ambrosio. Da più di un anno si vocifera abbia preso il posto di Belen nel suo cuore: Gabriele Parpiglia, esperto di gossip e penna del settimanale 'Chi', non ha dubbi in merito ed è certo che Stefano stia vivendo una bollente stagione estiva al fianco della bella Gilda. L’influencer si è sempre limitata a fare timidamente capolino nella vita di Stefano. Del resto, il più delle volte sono stati i rotocalchi di gossip a dare notizia dei loro incontri furtivi e l’indubbio affiatamento. Nessuno di loro, invece, ha scelto di confermarsi come coppia sui social. Anzi, quando Gilda ha avuto occasione di parlare pubblicamente di Stefano lo ha definito semplicemente come un amico e niente più. Una rivelazione, questa, che non convince appieno. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, dunque, continuano a frequentarsi e si troverebbero insieme nella stessa villa ad Ibiza. Qui lui sta trascorrendo le vacanze nella condivisione della custodia di Santiago con Belen. E questa, a propria volta, soggiorna a breve distanza dall’ex marito in compagnia di Andrea Iannone e tutta la crew Rodriguez. (Continua a leggere dopo la foto)

E Santiago? Stefano De Martino ha promesso, dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi 2018 come inviato, di non voler più stare così tanto lontano dal figlio avuto con Belen. In queste settimane, per recuperare il tempo perso, De Martino trascorre le vacanze estive insieme al figlio. E il piccolo si diverte tantissimo: ammira papà fare le capriole in acqua o prendersi il sole a largo delle Isole Baleari. Santiago, sempre al centro del cuore di Stefano. Ed è per merito suo se i rapporti con Belen oggi sono sereni dopo un periodo 'burrascoso'. I due, proprio questa estate, hanno partecipato alla stessa festa, anche se la showgirl era insieme alla sua crew e accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone, mentre Stefano è stato paparazzato mentre ballava davanti alla sorella Adelaide. Durante il pomeriggio di sole e caldo, De Martino si era improvvisato cantante sui tetti. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, quali sono i prossimi impegni lavorativi di Stefano De Martino? Di lui, in queste settimane, si parla tanto per quanto concerne Amici e la sua diciottesima edizione. Secondo il settimanale specializzato, TV Sorrisi e Canzoni, Maria De Filippi avrebbe tante idee per la diciottesima edizione del serale del reality show di Canale 5. La seconda parte del programma, in onda da marzo 2019, potrebbe coinvolgere Stefano De Martino in persona. A quanto pare, infatti, il ballerino napoletano potrebbe: "Lasciare la versione daily del programma, in onda a novembre su Real Time, per entrare nel cast nel 2019". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma non è l'unica novità lavorativa in arrivo per Stefano. Il ballerino, diventato famoso grazie ad Amici, non prenderà parte alla nuova stagione de L'Isola dei Famosi. Il ballerino, dopo l’esperienza in Honduras, ha ufficialmente rifiutato il ruolo di inviato di recente. Il motivo? Stare lontano dal figlio - come detto in apertura -, durante la precedente edizione, lo aveva turbato troppo. E adesso preferisce dedicarsi ad altro, vicino al suo Santiago...

