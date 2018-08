“La mia estate d’amore”. Gemma Galgani ‘in love’. Ma ‘lui’ non è Giorgio Manetti

Li rivedremo ancora insieme nel salotto di Uomini e Donne Trono Over a partire da settembre 2018? È quello che moltissimi fan della dating-show di Maria De Filippi si chiedono da settimane. L'estate sta scivolando via velocemente ma a tenere banco sono sempre loro: Gemma Galgani, la dama torinese, e Giorgio Manetti, il gabbiano di Firenze. Il loro rapporto, tra alti e bassi, è stato uno dei punti di forza dell'ultima stagione del programma televisivo che va in onda, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Per Gemma e Giorgio una fan-base fortissima: per la coppia, infatti, si registra un tifo social quasi da stadio, vissuto ora per ora. La speranza dei fan è quella di poterli rivedere presto insieme anche se, a dirla tutta, le ultime notizie non vanno proprio in questa direzione. Anche perché, come rivelato da Manetti, la sua vita sta per cambiare... (Continua a leggere dopo la foto)



Il Gabbiano di Firenze a partire dal 17 settembre sarà impegnato con un suo programma del tutto speciale: sarà sul web e riguarderà la vita da influencer 'on the road'. Lui è pronto a partire Oltreoceano per poter cambiare la sua vita ma c'è chi è sicuro che non mancheranno tappe in Italia. E mentre si continua a vociferare di un possibile flirt con Tina Cipollari è Gemma a rompere il silenzio e raccontarsi a Uomini e Donne Magazine. La corteggiatrice ha spiegato di aver vissuto un'estate all'insegna dell'amore, nonostante la rottura con Marco Firpo. "Ho pensato sempre all’amore” rivela Gemma. "Mi manca tantissimo e, per non allontanarmi troppo dal tema sentimentale, non potevo non fare una visita al castello di Gradara, che ha fatto da cornice alla triste vicenda di Paolo e Francesca". (Continua a leggere dopo la foto)



Al magazine specializzato su Uomini e Donne non è appunto mancato il tema sentimentale, come è normale che sia. Gemma ha raccontato che sì, l'amore per Giorgio Manetti è stato davvero forte. Ma chi l'ha fatta sognare, in periodo estivo, è stata un'altra persona. Si tratta di un racconto del passato e lei la definisce "l'estate d'amore della mia vita". Una stagione che l'ha fatta innamorare all’improvviso e che l’ha portata a stravolgere la sua vita. "La mia vacanza da sogno è legata alla conoscenza di Marcello a Fiuggi, un prestigioso architetto che sconvolse la mia vita…". (Continua a leggere dopo la foto)



Gemma di questa storia non ha approfondito il racconto. Lo ha fatto certamente con parole al miele, come poche volte nella sua vita. La dama del Trono Over di Uomini e Donne spiega anche che questo Marcello le insegnò: "A guardare il mondo, non solo a vederlo. Aveva ragione lui, era il mio mondo. La vacanza divenne una scelta di vita, poco dopo mi trasferii a Fiuggi". Come finì? Non resta che attendere settembre, magari per scoprire se la dama torinese ne parlerà in studio da Maria De Filippi...

Leggi anche:

“La mia nuova vita”. Giorgio spiazza Gemma Galgani e Maria De Filippi. L’annuncio