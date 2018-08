Lino Banfi sta trascorrendo la sua estate tra la terra d'origine (Bari) e Roma. Con la sua solita ironia, al settimanale Visto il celebre Nonno Libero ha rievocato un episodio del passato. Circa dieci anni fa, infatti, Oronzo Canà (celebre personaggio cinematografico, ndr.) si ruppe il menisco mentre si trovava in vacanza a Hollywood: "Arrivò un pullman di italiani in vacanza a Las Vegas. - spiega l'attore a Visto - Mi riconobbero, iniziarono a chiamarmi, a farmi firmare autografi. Volevano a tutti i costi fare una foto con me. Figurarsi, a me faceva piacere. Una signora mi abbracciò forte, voleva essere fotografata vicino a me, e spingi spingi, arrivammo a ridosso di un gradino. Conclusione: sono cascato e mi sono rotto il menisco del ginocchio destro". Insomma, disavventura americana per Lino Banfi: "La signora impaurita che piangeva a dirotto, - racconta ancora l'attore pugliese - il ginocchio che mi faceva male. Un infermiere mi ha messo su una sedia a rotelle, mi ha portato in camera. L’albergo ha mandato un medico che mi ha fatto iniezioni, poi mi ha messo una ginocchiera dicendo che dovevo stare qualche giorno fermo". (Continua a leggere dopo la foto)



Anche in casi 'drammatici', però, Lino Banfi non ha mai perso lo spirito ironico: "All’inizio mi è preso un colpo, poi ho detto a Walter (suo figlio, ndr): ‘Perché rovinarci la vacanza? Prendiamola allegramente, facciamo tutto quello che volevamo fare, io sulla sedia a rotelle, tu che mi spingi'". La stessa vena ironica che mantiene intatta nonostante la malattia della moglie: Nonno Libero ne ha parlato recentemente in occasione del suo compleanno a Il Messaggero. "Lei oggi è sorridente, mi riconosce anche se sa bene quale può essere la sua strada. E io non riesco a rassegnarmi, ora che ci dovevamo godere insieme la vecchiaia". Sul rapporto con la sua compagna di vita Lino ha raccontato:"Ci siamo sposati alle 6 del mattino. Faceva molto freddo e ci siamo sposati in fretta, anche perché eravamo poveri e non abbiamo fatto una grande cerimonia. ‘Se Dio ci aiuta, faremo una festa da Re per i 50 anni', avevo promesso a mia moglie. E grazie a Dio m'è andata bene…". A quanto pare, infatti, dopo dieci stagioni, la produzione vorrebbe chiudere i battenti di Un Medico in Famiglia. Una scelta dura da digerire anche per gli stessi fan affezionati alla fiction: lo sceneggiato Rai, amato per la leggerezza e lo spaccato di vita quotidiana, ha fatto da apripista ad altri titoli simili come "I Cesaroni" e "Tutto può succedere", altre fiction incentrate sulle vicende familiari dei protagonisti. (Continua a leggere dopo la foto)



Se per Banfi la famiglia è il punto cardine della vita nonché le fondamenta della propria esistenza forse è proprio merito della fortunata fiction RaiUno, ovvero 'Un Medico in Famiglia'. Lo sceneggiato, arrivato alla decima stagione, potrebbe presto scrivere il suo undicesimo capitolo. Tutto, però, è ancora in alto mare. Ma Lino Banfi non ci sta proprio e al Corriere Adriatico rivela: "Dispiace – dichiara il celebre Nonno Libero - perché il pubblico c’è rimasto male. Tante proteste. Recuperare questa famiglia, sarebbe stato bello...". (Continua a leggere dopo la foto)



L'attore pugliese, durante l'intervista, ha riferito di aver lavorato con donne bellissime, come Edwige Fenech, Nadia Cassini, Barbara Bouchet, dal fascino e dalla sensualità completa. "Per avere fascino, non è necessario avere soltanto un bel corpo, occhi luminosi - afferma l’artista -. Deve essere un discorso completo di tutto il corpo. Oggi, chi potrebbe sostituire queste donne, è Samanta Togni, anche se fa la ballerina".

