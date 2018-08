Dopo la paura della malattia di Marco Bocci che lo scorso maggio lo ha costretto a una settimana di ricovero in ospedale, l'estate di Laura Chiatti ha assunto sicuramente delle tinte a colori, lasciando da parte il bianco e nero. In queste settimane estive, oltre alle foto dei figli che si divertono con mamma e papà, l'attrice ha più volte sfidato il compagno in una specie di "car-karaoke". Il singolo dei Thegiornalisti e il tormentone estivo del "ti mando un vocale di dieci minuti" ha più volte visto protagonista la famiglia Bocci - Chiatti. E i fan apprezzano sempre di più. Per spiegare l'amore che c'è in casa, inoltre, Laura proprio nella giornata di ieri si è lasciata andare a una dedica alquanto scottante per il suo Marco. Una fan ha criticato duramente l'orecchino di Bocci, dettagli non passato inosservato nell'ultima foto della Chiatti. L'attrice ha difeso così il marito... (Continua a leggere dopo la foto)



"Ma ti sembrerà a te che perde virilità… - ha tuonato su Instagram la bella Laura - Io amo gli uomini con gli orecchini, la virilità va vista sotto le coperte bella mia, non con i ciondoli appesi alle orecchie". La stilettata dell’attrice sottintende che l’aitante Bocci ha virilità da vendere ovunque. L’intervento non poteva che generare un’ondata di commenti da parte delle fan: "Concordo", "Hai vinto", "Muoio", "Io purtroppo sotto le coperte con lui non ci posso stare però garantisco che orecchino o no la sua virilità si vede… eccome se si vede". Oggi, però, i messaggi spiritosi sul profilo di Laura e Marco lasciano spazio alla tristezza... (Continua a leggere dopo la foto)



Questa notte, infatti, per la Chiatti si è registrato un grave e doloroso lutto. La moglie di Marco Bocci, infatti, ha fatto sapere ai propri follower di aver perso l'amata nonnina in queste ore. Il suo personale addio, sui social, Laura Chiatti lo ha voluto dare postando una foto di lei bambina (dove si nota una netta somiglianza con la più piccola di casa, ndr.) in braccio alla nonna. L’immagine è stata accompagnata da un breve ma toccante messaggio: "Fai buon viaggio nonnina". Il suo annuncio, inevitabilmente, ha avuto risposte confortanti da parte dei propri follower che la invitano a farsi forza. (Continua a leggere dopo la foto)

Fai buon viaggio nonnina❤ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: Ago 12, 2018 at 9:51 PDT

Il cordoglio per la grave perdita di Laura Chiatti arriva anche da parte di personaggi dello spettacolo. Tra i vari commenti social sono arrivati a esprimere la propria vicinanza anche alcuni volti noti al pubblico televisivo. Alessia Marcuzzi, Melita Toniolo ed Elena Santarelli, per esempio, sono state tra le prime a mostrarsi vicine - seppur con un semplice messaggio - al dolore della Chiatti.

Leggi anche:

“Un regalo pazzesco”. Marco Bocci fa 40 anni: Laura Chiatti lo spiazza così. Gioia incontenibile per l’attore