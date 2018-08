“Se devo crepare…”. Valentina Vignali, la confessione dell’ex corteggiatrice

Era il 2013, lei – che è un volto molto amato della televisione italiana – si è sottoposta all’agoaspirato e ha scoperto di avere un cancro alla tiroide. Sono le cose che ti cambiano la vita per sempre. Che ti tolgono il fiato. Che ti rendono impotente. Per Valentina Vignali, ex corteggiatrice di Uomini e donne, fu un colpo al cuore: non se lo aspettava. Ma, coraggiosa, ha fatto l’unica cosa che si poteva fare: ha iniziato a lottare. Perché, se molli, la malattia ha la meglio. Dopo due anni di combattimento agguerrito, la Vignali ha finalmente sconfitto il tumore ma resta sempre all’erta perché coi tumori non si scherza. Sono brutte bestie, i tumori. Aprendo alle domande dei fan tra le sue Instagram Stories, nei giorni scorsi è tornata sull’argomento, facendo nuove rivelazioni ed essendo come di consueto assai spontanea e a tratti irriverente (con la malattia). La curiosità garbata di alcuni follower ha fatto sì che la Vignali tornasse su quanto vissuto nella sua lotta al tumore. Qual è la prima reazione che ha avuto dopo la scoperta? (Continua dopo la foto)



“Per assurdo tranquillizzare i miei – spiega l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – che invece che tranquillizzare me si erano impanicati troppo, usando questa frase: ‘Se devo crepare posso pure crepare perché mi investe un camion sotto casa. Quindi forza e coraggio che andiamo a spaccare sto infame. Alla fine ho vinto io'”. Una forza di volontà e un carattere grintoso che ha fortificato Valentina. Così, a chi le chiede se non le danno fastidio le critiche che a volte la raggiungono, replica con facilità.

“Non mi ha rattristato la notizia che rischiavo di morire. Secondo te mi rattristano le c….te che scrive la gente che non conta nulla?”.Inoltre la Vignali, dopo che le è stato chiesto se ha mai pensato di non farcela, ha narrato un imprevisto che si è verificato durante la cura della malattia e l’ha messa a dura prova: “Sì, una volta a tre mesi dall’operazione, con la cicatrice ancora non perfettamente chiusa, quando avrei dovuto cominciare i cicli di radioterapia”.

“Mi hanno detto che inaspettatamente avevano appena trovato delle metastasi del cancro nei linfonodi del collo e che mi dovevano riaprire. Lì ho sbroccato, proprio volevo ammazzare tutti”. Fortunatamente oggi il peggio è passato e Valentina continua a sorridere.

