Dopo il Festival di Sanremo 2016, dove è stato più volte ripreso e bacchettato dal mondo dei social, Gabriel Garko è un po' sparito dai radar delle cronache. Ogni tanto riappare: o perché tirato in ballo da qualche intervista, o perché invitato in qualche trasmissione televisiva. Gabriel, però, come tutti negli anni dieci del Duemila, utilizza i social network per comunicare con i suoi follower. Lui, sex symbol dello spettacolo italiano, adora 'piacere' agli altri. Anche agli uomini. Seppur abbia ammesso, in più di un'occasione, di non essere assolutamente omosessuale: "Un cliché che vuole che tutti gli attori più belli siano gay - ha affermato in passato a Gay.it- così come che tutte le belle donne siano delle potenziali mignotte. Mi infastidisce, però, quando un omosessuale si diverte a puntare il dito verso un altro individuo, tacciandolo a tutti i costi di essere gay, come se poi fosse una cosa brutta". Garko sa di non essere amato solo dalle donne: "L'idea di piacere anche agli uomini, però, non mi disturba affatto, credimi. Sono, almeno per quel che mi dicono, un sex symbol e a chi deve piacere se non a tutti?". (Continua a leggere dopo la foto)



Gabriel Garko, quando viene incalzato, sottolinea anche di essere completamente al naturale e di non aver mai adoperato alcun ritocchino. Dopo una partecipazione a C'è posta per te, Garko venne massacrato sui social network per l'aspetto fisico, a detta di qualcuno aiutato da troppi ritocchini. "Anche se quegli attacchi arrivarono poco prima del Festival, e quella fu l'unica volta dove mi piegarono davvero le gambe. Fino ad allora, venivo attaccato su tutto, ma mai sull'aspetto esteriore. Era una cosa, forse l'unica, su cui ho sempre pensato di essere inattaccabile". E che lui sia al naturale lo testimonia anche un post su Instagram pubblicato poche ore fa... (Continua a leggere dopo la foto)

Gabriel, lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo da qualche tempo, non ama molto mostrare sui social la sua vita privata. Eppure oggi ha postato uno scatto dei genitori in bianco e nero accompagnandolo con la didascalia "Mamma e papà". Una foto 'malinconica' che è piaciuta molto ai suoi fan. I follower, del resto, hanno evidenziato una certa somiglianza con i suoi genitori. Scatta subito il "gioco delle somiglianze". Gli occhi e le labbra ricordano tanto quelli della mamma, il naso invece sembra eredità del papà. L'ex modello insomma, come fanno notare i follower, è "un mix perfetto" tra i due genitori. (Continua a leggere dopo la foto)

Mamma e Papa’ ❤❤❤#gabrielgarko #parents Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official) in data: Ago 10, 2018 at 8:18 PDT

L'attore sembra aver superato definitivamente i momenti di difficoltà. Ce l'ha fatta, dopo le critiche piovute in seguito al Festival di Sanremo, grazie all'aiuto degli amici. Addirittura, Gabriel Garko ora si dice pronto ad avere un figlio anche se, per il lavoro svolto, potrebbe non essere il momento ideale...

