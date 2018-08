Una dama torinese e un gabbiano fiorentino. Conosciutisi all'interno di Uomini e Donne, il programma televisivo condotto da Maria De Filippi, hanno fatto sognare milioni di fan. Otto mesi di relazione, una storia d'amore da vivere tutta d'un fiato. Poi, improvvisamente, la rottura. Fine dell'idilliaco rapporto. Forse per gelosia e la paura di un possibile tradimento. Gemma Galgani e Giorgio Manetti: quando dici Uomini e Donne Trono Over, pensi subito a loro e alla loro storia. Perché Maria De Filippi, Queen Mary, ci ha provato in tutti i modi. Ma probabilmente deve arrendersi alla dura realtà: forse Giorgio e Gemma non sono fatti l'uno per l'altro. Con buona pace dei fan che da mesi 'fanno il tifo' affinché Cupido possa colpire e far scattare la scintilla definitiva. Si aspettava l'estate 2018 per poter sognare il ritorno. Invece, stando a quanto dichiarato da Giorgio, i progetti del gabbiano fiorentino sono ben diversi... (Continua a leggere dopo la foto)



Sì, perché Manetti sembra ponto a dire addio al parterre di Uomini e Donne Trono Over, e di conseguenza a Gemma Galgani, in favore di nuovi progetti lavorativi. Il fiorentino, infatti, ha annunciato di essere pronto a dare il via una nuova avventura che dovrebbe partire il prossimo 17 settembre. Di cosa si tratta? Per il momento, da parte dell’ex cavaliere del trono over, solo qualche dichiarazione sibillina, tra cui una risposta a una fan piuttosto curiosa. Giorgio, infatti, ha postato un'immagine di Las Vegas: i follower si sono domandati se questo luogo possa essere collegato, in qualche modo, ai suoi prossimi progetti. Manetti ha risposto così. (Continua a leggere dopo la foto)



Il gabbiano di Firenze ha così risposto a chi gli ha chiesto maggiori informazioni in merito: "Carissima! Las Vegas è solo una delle mete del Giorgio Manetti Lifestyle... wait and see! Bacio". Giorgio Manetti, dunque, è pronto a girare il mondo per lanciare il suo stile di vita come un vero e proprio influencer. Almeno, questa sembra essere il suo nuovo progetto di vita. Con un 'reality-on-the-road': Giorgio, però, ha garantito che continuerà a rimanere in contatto con il suo pubblico, forse ancora più di prima. Questo potrebbe far pensare a viaggi anche in Italia. E l'avventura a Uomini e Donne? (Continua a leggere dopo la foto)



Giorgio Manetti non tornerà, quasi sicuramente, negli studi del programma televisivo condotto da Maria De Filippi. La nuova stagione, che prenderà il via a partire da inizio settembre, dovrà contare su una nuova storia d'amore e mettere 'off' quella tra Giorgio e Gemma. In tutto ciò, i rumors sui tradimenti con Tina Cipollari - uno dei motivi scatenanti della rottura - continuano a circolare con insistenza. L'uomo ha ammesso che tra lui e l'opinionista c'è sempre stata una grande simpatia, un ottimo rapporto, ma niente di più.

