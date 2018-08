Se non puoi andare in vacanza, le vacanze vengono da te. Sembra essere questo il motto di Carmelita d'Urso: la conduttrice TV di Pomeriggio Cinque e Domenica Live è impegnata sul set della terza stagione de La Dottoressa Giò. Per quest'anno, infatti, Barbara ha dovuto rinunciare alla sua consueta visita a Capri dove è solita trascorrere le vacanze estive. Ma nonostante ciò, lei riesce sempre a far parlare di sé. Per esempio, i gossip sulla sua vita sentimentale. C'è chi ne parla sempre, come Alberto Mezzetti: il Tarzan di Viterbo si è detto innamorato perso della conduttrice del Grande Fratello 15 e i due, a quanto pare, hanno trascorso diverse serate insieme. Da parte di Carmelita, però, non c'è mai stata alcuna dichiarazione ufficiale. Anche se, come noto, la d'Urso adora essere corteggiata. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, nella giornata di ieri la d'Urso ha dovuto fare i conti con la bordata arrivata da un signore della televisione come Maurizio Costanzo. Il giornalista e opinionista, marito di Maria De Filippi, non ha risparmiato neanche Barbara. A Costanzo - prossimo agli 80 anni - non è andata giù l'ultima edizione del Grande Fratello. "Il GF era orrendo. C’era il film La finestra sul cortile di Hitchcock, invece questo è stato la finestra sulla discarica. E non è che se uno show ha successo vuol dire che è buono: il pubblico si sbaglia. Dobbiamo difenderci dal trash". ha sottolineato il giornalista televisivo. La d'Urso non ha commentato, anzi. Ha rilanciato sui social. Come? Presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)



In occasione della notte di San Lorenzo appena trascorsa, Barbarella ha postato una foto su Instagram che la immortala in posa ammaliante e quantomai 'sexy'. La d'Urso, non nuova a questo tipo di scatti, ha augurato ai suoi follower una buona serata. "Anche voi questa sera aspetterete di veder cadere una stella per esprimere un desiderio??? Ricordatevi di non rivelarlo a nessuno, altrimenti non si avvera!!!!!!!". Il post ha ricevuto migliaia di interazioni ma, come spesso accade, i follower si sono 'spaccati' in due fazioni. Chi apprezza e chi, invece, critica apertamente le foto della conduttrice TV. (Continua a leggere dopo la foto)

"(...) Io preferisco più le donne che accettano la loro età con le loro rughe che danno espressione al viso che quelle tutte rifatte e gonfie che non riescono nemmeno a sorridere", attacca una fan della d'Urso rispondendo, invece, a chi la difende apertamente. Sì, perché i commenti positivi all'ultimo post di Barbara si sprecano: "Per la sua età sta bene fisicamente ma non ti dimenticare che le foto possono essere modificate e lo fanno in parecchi soprattutto le persone che fanno parte del mondo dello spettacolo!40 anni no ma 10 anni di meno glieli darei".

Leggi anche:

“Ridicola, sei pietosa”. Le accuse a Barbara d’Urso: cosa succede a Carmelita