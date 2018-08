Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, la coppia nata a Temptation Island 2018 è tra le più chiacchierate di questa estate. Le notizie sui due giovani, usciti dal reality show Mediaset solo una settimana fa, si rincorrono di ora in ora. A rompere il ghiaccio, definitivamente, ci ha pensato Andrea - seguita subito dopo da Martina - con un post su Instagram. Una Stories, nella serata di ieri, ha rivelato un dettaglio hot che avrà certamente fatto storcere il naso a Gianpaolo Quarta, l'ex fidanzato della Sebastiani. Di cosa si tratta? I due giovani, in queste ore, si stanno godendo la loro prima vacanza d'amore in coppia ad Ibiza. Martina e Andrew sono volati nell'isola iberica pochi giorni dopo la registrazione dell'ultima puntata. Adesso, la coppia ha scelto di non nascondersi più e di confessare anche attraverso i social che si stanno frequentando. Il primo a rompere il ghiaccio, da questo punto di vista, è stato proprio il tentatore Andrea, il quale durante una diretta Instagram, ha confermato che con Martina c'è del tenero e che sarebbe in corso un flirt. Ma il vero colpo di scena è arrivato ieri sera. E non è l'unico, a quanto pare.... (Continua a leggere dopo la foto)



Nella serata di ieri, infatti, su Instagram è comparsa la foto bollente postata prima da Andrea e poi successivamente anche da Martina. Nello scatto, che ha suscitato un bel po' di polemiche sui social, vediamo Martina completamente nuda in vasca da bagno, ricoperta solo dalla schiuma del sapone mentre Andrea è al suo fianco, intento a leggerle le pagine di un libro. Tutto questo mentre l'ex fidanzato di Martina, Gianpaolo, archiviata la delusione d'amore subita a Temptation Island, si sta godendo un periodo di vacanza in compagnia dei suoi compagni d'avventura. In questi giorni, infatti, si trova a Napoli con le coppie Andrea-Raffaela e Oronzo-Valentina e intanto ha smentito sui social il suo avvicinamento con la tentatrice Carolina. Ma forse la rivincita per Quarta è più vicina del previsto. (Continua a leggere dopo la foto)

Sì, perché le ultimissime su Martina e Andrew rivelano di un possibile tradimento. Da parte di Dal Corso. A darne notizia è il portale Gossip e Tv che sottolinea come una lettrice abbia mandato alla redazione della pagina una foto in cui comparirebbe l’ex tentatore tra le braccia di una donna misteriosa, di cui però non si vede la faccia. "Ieri sera al Vanilla di Jesolo ho trovato Andrea Dal Corso, poi una volta in spiaggia l’ho ritrovato in un lettino con una tipa!". Andrea Dal Corso è corso ai ripari spiegando cosa sia davvero accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)



"Stamattina mi sono svegliato con un gossip. Bene, adesso voglio spiegarvi tutto. Ero in discoteca con parenti, amici, cugine, amiche. Eravamo in questa discoteca. Ci trovavamo in più di una persona sola in quel lettino. La ragazza che si è vista è una mia amica che conosco da una vita e mezzo che era lì con il fidanzato." Andrew, poi, spiega ancora: "Loro due avevano litigato, lei si stava semplicemente sfogando con me. Piangeva e mi abbracciava. Mi sono fumato l'ultima sigaretta - conclude Andrew - aspettando che lui la venisse a prendere...".

