Flavio Insinna è l'uomo più chiacchierato del momento. A lui, infatti, toccherà l'arduo compito di dover rilevare la conduzione de L'Eredità: dopo la morte di Fabrizio Frizzi il game-show Rai, campione d'ascolti da oltre dieci anni, ha bisogno di un nuovo padrone di casa. Carlo Conti, del resto, ha ricoperto l'incarico di supplente nelle ultime settimane prima della pausa estiva. E adesso, l'ex conduttore di Affari Tuoi, Flavio Insinna, è pronto a tornare in Rai. Ma avverte già il suo pubblico: "Sostituire Fabrizio Frizzi? No, non chiedetemi questo. Sarà impossibile, lui era speciale", ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera. Secondo Insinna, infatti, Frizzi: "Non è sostituibile, non posso fare questo tipo di miracolo, quindi se mi chiedi se riuscirò a non farlo rimpiangere rispondo certo che no. Posso però cercare di essere bravo, e per farlo ho la fortuna di lavorare con una meravigliosa squadra di amici".



Flavio ha raccontato anche come è arrivata l'occasione di questa nuova avventura televisiva. L'ex capitano dei carabinieri di Gubbio in Don Matteo, rivela: "Ho ricevuto la telefonata. […] 'Vieni domani', ha risposto il direttore. La mattina dopo mi sono incontrato con il direttore generale e il direttore di Raiuno Angelo Teodoli. 'La vuoi fare L'Eredità?' mi hanno chiesto a bruciapelo. Sono rimasto in silenzio, evidentemente per un tempo troppo lungo perché i direttori si sono guardati e mi hanno chiesto 'Ma che, non ti va?'. 'No, mi sto riprendendo'".



Tutto rose e fiori? Niente affatto. Perché, nonostante Flavio stia studiando tutta l'estate per questa avventura, il mese di agosto 2018 si è aperto con una bomba non ancora smentita dai diretti interessati. Il settimanale 'Oggi', nei giorni scorsi, ha riportato la notizia di un possibile dietrofront da parte dei vertici Rai. I cambi nel Cda dell'azienda di Viale Mazzini rischiano di portare conseguenze inaspettate anche per Insinna. Tra i motivi la polemica esplosa contro l'ex conduttore di "Affari Tuoi", travolto mesi fa dalle critiche per i suoi atteggiamenti dietro le quinte.



Quell'episodio, messo in risalto da Striscia La Notizia, potrebbe pesare sul successo della trasmissione di RaiUno. Sul caso, come dicevamo in apertura, non sono ancora arrivate smentite o conferme ufficiali. E il dubbio resta, almeno fino a settembre quando L'Eredità tornerà in onda con Flavio Insinna. Oppure il quiz-game show avrà un nuovo padrone di casa. Ma il tempo stringe...

